Украинский актер Григорий Бакланов, известный по сериалу "Поймать Кайдаша", попал в больницу. Однако он не рассказал, что случилось.

Впоследствии Бакланов снова вышел на связь к поклонникам и сообщил, как чувствует себя. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм актера.

Тоже интересно Звезда "Поймать Кайдаша" впервые после развода признался о новых отношениях

В Instagram Stories Григорий Бакланов опубликовал фотографию из больничной палаты. Актер лежит на кровати под капельницей.

И такое бывает. Берегите себя. А именно – вовремя делайте обследования,

– написал он.

Григорий Бакланов в больнице / Скриншот из инстаграма актера

Похоже, поклонники Бакланова начали волноваться за актера и расспрашивать о состоянии его здоровья. Так, звезда "Поймать Кайдаша" попросил прощения у людей, которых напугал, и поблагодарил за поддержку.

Все хорошо. Наши врачи действительно лучшие, и за день уже смог выписаться. Запланированные события не отменяются и не переносятся. Мы все сможем,

– отметил Григорий.

Григорий Бакланов успокоил поклонников / Скриншот из инстаграма актера

Кто еще из украинских звезд недавно попал в больницу?