30 августа, 11:14
2

Звезда "Поймать Кайдаша" Бакланов попал в больницу: как он чувствует себя сейчас

Мария Примыч
Основні тези
  • Актер Григорий Бакланов попал в больницу, но не рассказал, что именно стало причиной.
  • Бакланов заверил, что чувствует себя хорошо и уже выписался; запланированные события не отменяются.

Украинский актер Григорий Бакланов, известный по сериалу "Поймать Кайдаша", попал в больницу. Однако он не рассказал, что случилось.

Впоследствии Бакланов снова вышел на связь к поклонникам и сообщил, как чувствует себя. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм актера.

В Instagram Stories Григорий Бакланов опубликовал фотографию из больничной палаты. Актер лежит на кровати под капельницей.

И такое бывает. Берегите себя. А именно – вовремя делайте обследования, 
– написал он.

Григорий Бакланов в больнице / Скриншот из инстаграма актера

Похоже, поклонники Бакланова начали волноваться за актера и расспрашивать о состоянии его здоровья. Так, звезда "Поймать Кайдаша" попросил прощения у людей, которых напугал, и поблагодарил за поддержку.

Все хорошо. Наши врачи действительно лучшие, и за день уже смог выписаться. Запланированные события не отменяются и не переносятся. Мы все сможем, 
– отметил Григорий.

Григорий Бакланов успокоил поклонников / Скриншот из инстаграма актера

Кто еще из украинских звезд недавно попал в больницу?

  • Напомним, ранее украинский фотограф Соня Плакидюк попала в больницу. Женщине сделали операцию.

  • "Я не очень рассказывала, что у меня что-то болит, что я вообще целое лето болею и готовилась к операции", – поделилась Плакидюк.

  • Уже через месяц фотограф сможет вернуться к работе. В то же время причину операции она не раскрыла.