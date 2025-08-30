Звезда "Поймать Кайдаша" Бакланов попал в больницу: как он чувствует себя сейчас
- Актер Григорий Бакланов попал в больницу, но не рассказал, что именно стало причиной.
- Бакланов заверил, что чувствует себя хорошо и уже выписался; запланированные события не отменяются.
Украинский актер Григорий Бакланов, известный по сериалу "Поймать Кайдаша", попал в больницу. Однако он не рассказал, что случилось.
Впоследствии Бакланов снова вышел на связь к поклонникам и сообщил, как чувствует себя. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм актера.
В Instagram Stories Григорий Бакланов опубликовал фотографию из больничной палаты. Актер лежит на кровати под капельницей.
И такое бывает. Берегите себя. А именно – вовремя делайте обследования,
– написал он.
Похоже, поклонники Бакланова начали волноваться за актера и расспрашивать о состоянии его здоровья. Так, звезда "Поймать Кайдаша" попросил прощения у людей, которых напугал, и поблагодарил за поддержку.
Все хорошо. Наши врачи действительно лучшие, и за день уже смог выписаться. Запланированные события не отменяются и не переносятся. Мы все сможем,
– отметил Григорий.
Кто еще из украинских звезд недавно попал в больницу?
Напомним, ранее украинский фотограф Соня Плакидюк попала в больницу. Женщине сделали операцию.
"Я не очень рассказывала, что у меня что-то болит, что я вообще целое лето болею и готовилась к операции", – поделилась Плакидюк.
Уже через месяц фотограф сможет вернуться к работе. В то же время причину операции она не раскрыла.