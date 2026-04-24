После развода с Цимбалару: Григорий Бакланов впервые показал новую девушку
- Григорий Бакланов показал фото с новой девушкой.
- Имя новой избранницы актер не рассекретил, но ранее рассказывал, что они познакомились в жизни.
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов еще раньше говорил, что закрутил новый роман после развода с Анастасией Цимбалару. Сегодня же актер показал свою избранницу.
Бакланов ответил на вопросы подписчиков в инстаграме, которые в частности интересовались его личной жизнью. Так, актер показал фото с любимой.
У Григория Бакланова спросили, находится ли он в отношениях, на что тот ответил утвердительно. На опубликованном фото актер целует свою девушку в щечку. Влюбленные сфотографировались в зеркале на фоне водоема.
Пока Бакланов не рассекретил имя своей новой избранницы и не рассказал, чем она занимается. Однако еще в октябре прошлого года актера заметили с загадочной незнакомкой на выставке Ukraine WOW, поэтому, вероятно, это она.
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" объявил, что находится в отношениях в интервью Мирославе Мандзюк в июле 2025 года. Григорий признался, что счастлив с любимой.
Бакланов рассказал, что они познакомились не через интернет, а в жизни, и начали встречаться весной.
Что известно о браке Григория Бакланова?
Григорий Бакланов состоял в браке с Анастасией Цимбалару.
Оба учились в Киевском национальном университете театра, кино и телевидении имени Ивана Карпенко-Карого. Сначала актеры не ладили, однако впоследствии таки начали встречаться.
Бакланов и Цимбалару поженились в 2021 году.
Влюбленные были вместе 10 лет, они объявили о разводе в марте 2024 года.
Григорию и Анастасия удалось сохранить хорошие отношения после разрыва.