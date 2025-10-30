Держались за руки: Григорий Бакланов "засветился" на публике с загадочной девушкой
- Григорий Бакланов посетил выставку Ukraine WOW вместе с загадочной девушкой.
- Выставку продлили до 30 ноября, и теперь доступны бесплатные билеты для ВПО и членов семей военных, которые можно получить, заполнив анкету.
Общественный деятель Ярослава Гресь, вероятно, рассекретила избранницу актера Григория Бакланова. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" посетил выставку Ukraine WOW вместе с загадочной девушкой.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Гресь. В сториз она распространила фото и видео с Баклановым и незнакомкой.
Смотрите также 3 самые сексуальные украинские актеры, которых обожают все
На одном из видео Григорий Бакланов сидит рядом с загадочной девушкой и держит ее за руку.
Григорий Бакланов "засветился" с загадочной девушкой: видео из инстаграма Ярославы Гресь
Выставку Ukraine WOW также посетил рэпер и военнослужащий Александр Ярмак вместе с женой Анной и их дочерью Соломией.
Отметим! Интерактивную выставку-посвящение Украине продлили до 30 ноября, об этом сообщили в инстаграме Ukraine WOW. Благодаря украинскому бизнесу отныне доступны бесплатные билеты для ВПО и членов семей военных. Чтобы получить их, нужно заполнить анкету.
На выставке представлены уникальные экспонаты, в частности 20-метровая казацкая лодка – чайка, сабля Ивана Мазепы, меч эпохи Киевской Руси, "Золотой мяч" Андрея Шевченко, чемпионский пояс Александра Усика.
Что известно о личной жизни Григория Бакланова?
Напомним, что Григорий Бакланов был в браке с актрисой Анастасией Цимбалару. Они вместе учились в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Влюбленные поженились в 2021 году, а объявили о разводе в марте 2024 года.
Летом 2025 года Бакланов признался, что находится в отношениях. Актер не рассказал, кто его новая возлюбленная, но поделился, что они познакомились вживую, а начали встречаться весной.
Григорий отметил, что не хочет афишировать новые отношения, ведь считает, что "счастье любит тишину". Однако и прятаться с любимой Бакланов не планирует, потому что понимает, что является публичным человеком.