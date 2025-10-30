Держались за руки: Григорий Бакланов "засветился" на публике с загадочной девушкой

Общественный деятель Ярослава Гресь, вероятно, рассекретила избранницу актера Григория Бакланова. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" посетил выставку Ukraine WOW вместе с загадочной девушкой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Гресь. В сториз она распространила фото и видео с Баклановым и незнакомкой.

Смотрите также 3 самые сексуальные украинские актеры, которых обожают все

На одном из видео Григорий Бакланов сидит рядом с загадочной девушкой и держит ее за руку.

Григорий Бакланов "засветился" с загадочной девушкой: видео из инстаграма Ярославы Гресь

Выставку Ukraine WOW также посетил рэпер и военнослужащий Александр Ярмак вместе с женой Анной и их дочерью Соломией.

Бакланов и Ярмак посетили выставку Ukraine WOW / Скриншот из инстаграма Ярославы Гресь

Отметим! Интерактивную выставку-посвящение Украине продлили до 30 ноября, об этом сообщили в инстаграме Ukraine WOW. Благодаря украинскому бизнесу отныне доступны бесплатные билеты для ВПО и членов семей военных. Чтобы получить их, нужно заполнить анкету.

На выставке представлены уникальные экспонаты, в частности 20-метровая казацкая лодка – чайка, сабля Ивана Мазепы, меч эпохи Киевской Руси, "Золотой мяч" Андрея Шевченко, чемпионский пояс Александра Усика.

Что известно о личной жизни Григория Бакланова?