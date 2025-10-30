Трималися за руки: Григорій Бакланов "засвітився" на публіці з загадкою дівчиною

Громадська діячка Ярослава Гресь, ймовірно, розсекретила обраницю актора Григорія Бакланова. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" відвідав виставку Ukraine WOW разом з загадковою дівчиною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Гресь. У сториз вона поширила фото та відео з Баклановим і незнайомкою.

На одному з відео Григорій Бакланов сидить поруч з загадковою дівчиною і тримає її за руку.

Григорій Бакланов "засвітився" з загадковою дівчиною: відео з інстаграму Ярослави Гресь

Виставку Ukraine WOW також відвідав репер і військовослужбовець Олександр Ярмак разом з дружиною Анною та їхньою донькою Соломією.

Бакланов і Ярмак відвідали виставку Ukraine WOW / Скриншот з інстаграму Ярослави Гресь

Зазначимо! Інтерактиву виставку-присвяту Україні подовжили до 30 листопада, про це повідомили в інстаграмі Ukraine WOW. Завдяки українському бізнесу відтепер доступні безплатні квитки для ВПО та членів родин військових. Щоб отримати їх, потрібно заповнити анкету.

На виставці представлені унікальні експонати, зокрема 20-метровий козацький човен – чайка, шабля Івана Мазепи, меч доби Київської Русі, "Золотий м'яч" Андрія Шевченка, чемпіонський пояс Олександра Усика.

Що відомо про особисте життя Григорія Бакланова?