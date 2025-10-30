Трималися за руки: Григорій Бакланов "засвітився" на публіці з загадкою дівчиною
- Григорій Бакланов відвідав виставку Ukraine WOW разом із загадковою дівчиною.
- Виставку подовжили до 30 листопада, і відтепер доступні безплатні квитки для ВПО та членів родин військових, які можна отримати, заповнивши анкету.
Громадська діячка Ярослава Гресь, ймовірно, розсекретила обраницю актора Григорія Бакланова. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" відвідав виставку Ukraine WOW разом з загадковою дівчиною.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Гресь. У сториз вона поширила фото та відео з Баклановим і незнайомкою.
Дивіться також 3 найсексуальніші українські актори, яких обожнюють всі
На одному з відео Григорій Бакланов сидить поруч з загадковою дівчиною і тримає її за руку.
Григорій Бакланов "засвітився" з загадковою дівчиною: відео з інстаграму Ярослави Гресь
Виставку Ukraine WOW також відвідав репер і військовослужбовець Олександр Ярмак разом з дружиною Анною та їхньою донькою Соломією.
Зазначимо! Інтерактиву виставку-присвяту Україні подовжили до 30 листопада, про це повідомили в інстаграмі Ukraine WOW. Завдяки українському бізнесу відтепер доступні безплатні квитки для ВПО та членів родин військових. Щоб отримати їх, потрібно заповнити анкету.
На виставці представлені унікальні експонати, зокрема 20-метровий козацький човен – чайка, шабля Івана Мазепи, меч доби Київської Русі, "Золотий м'яч" Андрія Шевченка, чемпіонський пояс Олександра Усика.
Що відомо про особисте життя Григорія Бакланова?
Нагадаємо, що Григорій Бакланов був у шлюбі з акторкою Анастасією Цимбалару. Вони разом навчалися у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Закохані одружилися у 2021 році, а оголосили про розлучення в березні 2024 року.
Улітку 2025 року Бакланов зізнався, що перебуває у стосунках. Актор не розповів, хто його нова кохана, але поділився, що вони познайомилися наживо, а почали зустрічатися навесні.
Григорій зазначив, що не хоче афішувати нові стосунки, адже вважає, що "щастя любить тишу". Однак і ховатися з коханою Бакланов не планує, бо розуміє, що є публічною людиною.