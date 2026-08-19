Перед смертью собиралась в Украину: что Панеттьери говорила о 11-летней дочери от Кличко

Американская актриса Хейден Панеттьери, которая внезапно ушла из жизни в 36 лет, поддерживала тесную связь со своей дочерью от Владимира Кличко. Незадолго до трагедии звезда делилась подробностями их общения и готовилась к поездке, чтобы увидеться с ребенком.

Как сообщает издание Daily Mail, 11-летняя Кая-Евдокия была главным приоритетом в жизни знаменитости. Еще в 2018 году, когда девочке исполнилось три года, Панеттьери приняла чрезвычайно сложное решение.

Из-за тяжелой борьбы с послеродовой депрессией она передала полную опеку над дочерью бывшему жениху, 50-летнему Владимиру Кличко. С тех пор Кая жила вместе с отцом в Украине.

Звездная семья / фото из открытых источников

Несмотря на расстояние, мать и дочь постоянно поддерживали контакт. Весной этого года в эфире программы CBS Mornings Хайден поделилась трогательными моментами их общения. Звезда рассказала, что они регулярно звонили друг другу по видеосвязи.

Во время таких разговоров девочка в шутку называла маму "Бритни" – в честь ее знаменитой роли в подростковой комедии 2007 года. Актриса также радовалась, что друзья Каи считают ее "крутой", потому что этот фильм вновь стал популярным среди молодежи.

Мне так повезло иметь с ней прекрасные отношения. Я летаю туда так часто, как могу. Я постоянно общаюсь с ней по FaceTime,

– призналась знаменитость.

Слова актрисы подтверждают и ее близкие друзья. Личный стилист звезды Эрик Орельяна рассказал журналистам, что незадолго до своей смерти Хейден активно планировала отпуск. Она хотела приехать в Украину, чтобы провести время с Каей, ведь ребенок всегда оставался для нее самым большим светом в жизни. Все ее разговоры и мысли вращались вокруг девочки.

Хейден Панеттьери с дочерью / фото из открытых источников

Напомним, Хейден Панеттьери нашли мертвой 16 августа в квартире в Южной Каролине. Женщине было 36 лет – она не дожила всего неделю до своего дня рождения. По предварительным данным вскрытия, следователи не обнаружили никаких признаков травм или насильственной смерти, однако официальная причина трагедии до сих пор остается неизвестной.

Владимир Кличко нарушил молчание и отреагировал на смерть своей бывшей жены. Также спортсмен показал архивное фото с Хейден Панеттьери.