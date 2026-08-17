Ужасный инцидент на яхте: перед смертью Панеттьери рассказала о домогательствах известного мужа

Американская актриса Хейден Панеттьери, жизнь которой трагически оборвалась 16 августа в возрасте 36 лет, незадолго до смерти поделилась жуткими воспоминаниями. Звезда впервые рассказала о травматическом событии, которое пережила в 18 лет.

Как отмечает издание LADbible, весной этого года актриса дала откровенное интервью для подкаста Джея Шетти "On Purpose", где вспомнила ужасный инцидент на яхте. По словам Хейден, знакомая, которую она считала своей защитницей, хитростью заманила ее в маленькую каюту и физически уложила в постель рядом с раздетым известным мужчиной.

Я прекрасно проводила время. Ничто не предвещало, что произойдет что-то подобное, поэтому я… Я была в шоке. Это застало меня врасплох,

– призналась знаменитость.

Актриса отметила, что мужчина вел себя так, будто для него это была абсолютно нормальная и привычная ситуация. Почувствовав серьезную опасность, девушка начала активно сопротивляться.

Во мне пробудился лев, вспыхнул огонь. У меня волосы встали дыбом, и я стала свирепой. Этого не будет. Но мне некуда было спрятаться,

– поделилась Панеттьери.

Хейден Панеттьери / фото из инстаграма

Поняв, что помощи не откуда ждать, Хейден бросилась бежать и пряталась на судне. Она подчеркнула, что прыгнуть в воду просто не могла, а присутствовавшие на яхте люди не проявляли к ней никакой эмпатии, ведь для них подобные ситуации, очевидно, не были чем-то новым.

Я бросилась и пряталась везде на яхте, где только могла спрятаться… Я не могла просто прыгнуть в воду и уплыть. Я поняла, что никто не собирается отнестись к моей ситуации с сочувствием. Для них это не было чем-то новым,

– добавила она.

Стоит добавить, что на страницах собственной биографической книги звезда намеренно не стала раскрывать личность своего обидчика. Она лишь намекнула, что это очень популярное публичное лицо из Великобритании. До сих пор пресса так и не смогла выяснить настоящую фамилию этого деятеля, и правоохранительные органы никогда не брались за рассмотрение скандальной ситуации.

Хейден Панеттьери со своей книгой / фото из инстаграма

Интересной деталью стало то, что врачи предупреждали Хейден Панеттьери о фатальных последствиях алкогольной зависимости. Как оказалось, актрисе прогнозировали всего 5 лет жизни.