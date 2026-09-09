Красавчик из 90-х превратился в злодея: что сейчас происходит с Хью Грантом

Когда-то Хью Грант был тем самым мужчиной, которого Голливуд неизменно ставил рядом с роскошной женщиной, букетом цветов и проблемами в отношениях. Он застенчиво мигал глазами, запинался, влюблялся –, и миллионы зрительниц были готовы простить ему практически все.

О том, как актер стал тем, кем он является, и что он делает сейчас, – рассказывает 24 Канал

Детство

Хью Джон Мунго Грант родился 9 сентября 1960 года в Лондоне в семье капитана Джеймса Мюррея Гранта – военного, который впоследствии переквалифицировался в владельца коврового бизнеса.

Родословная у мальчика была такой, что ее можно было бы включить в учебник по британской аристократии: среди предков – виконты, графы и даже сестра бывшего премьер-министра Великобритании. Дедушка, кстати, получил награду за храбрость во время Дюнкеркской операции – и именно с ним юный Хью проводил лето в Шотландии.

Мать, учительница с тридцатилетним стажем, преподавала сыну французский, латынь и музыку.

Юность



Хью Гранд в молодости / Фото Getty Images



В 1979 году Грант поступил в престижный Нью-колледж Оксфордского университета, изучал литературу и планировал стать искусствоведом. Актерский дебют состоялся в шекспировской постановке "Двенадцатая ночь", а уже в 1982 году – первая роль в кино, в студенческой картине "Привилегированные".

После колледжа молодой Грант попробовал буквально все: выступал со скетчами в лондонских пабах в составе группы комедиантов, писал рецензии на книги и даже начал, но так и не дописал, собственный роман.

Карьера

Первый заметный успех пришел в 1987 году с фильмом "Морис", за который Грант получил Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля. Далее – почти пять лет ролей второго плана, в которых он играл, кажется, всех возможных британских аристократов и известных исторических персонажей: лорда Байрона, Шопена (дважды), барона и даже героя фильма ужасов Кена Расселла. Прогресс ощутим, не так ли?



Хью Гранд / Фото Getty Images



Переломным стал 1994 год и сценарий, который сначала едва не прошел мимо него: на роль в "Четырех свадьбах и одних похоронах" сценарист категорически не хотел видеть Гранта – главной причиной называли именно красоту актера. Создатели даже специально портили ему прическу и давали самые сложные реплики, чтобы уменьшить эту красоту, – и, конечно, это только добавило персонажу шарма. Фильм собрал более 244 миллионов долларов в прокате, принес Гранту первую премию "Золотой глобус" и превратил его в настоящую звезду по обе стороны океана.

Далее последовал целый парад романтических комедий: "Ноттинг-Хилл" с Джулией Робертс, "Дневник Бриджит Джонс" с Рене Зеллвегер, "Настоящая любовь", где Грант сыграл роль танцующего премьер-министра.

Но примерно с середины 2010-х Грант решил, что хватит быть красивым и милым, и взялся ломать собственный образ: сыграл сразу шестерых мрачных персонажей в "Облачном атласе", коварного злодея в "Приключениях Паддингтона 2", беспринципного детектива в "Джентльменах" Гая Ричи и даже жуткого религиозного фанатика в хорроре "Еретик" – за которую его снова номинировали на "Золотой глобус" и BAFTA.

Личная жизнь

Хью Гранд и Анна Эберштейн / Фото Getty Images



Много лет Грант имел репутацию убежденного холостяка, прожившего тринадцать лет в отношениях с актрисой Элизабет Херли, которые завершились в 2000 году без свадьбы. Однако в 2018 году, в 57 лет, актер наконец женился – на шведской тележурналистке Анне Эберштейн.

У актера пятеро детей. С Анной Эберштейн трое, а еще двое – от бывшей партнерши Тинглан Хонг, с которой у актера был короткий роман.

Интересные факты в заключение

Несмотря на десятки фильмов и статус секс-символа нескольких поколений, Грант неоднократно признавался, что не любит сниматься в кино и часто чувствует себя неуверенно на съемочной площадке.

Роль Локонса в "Гарри Поттере" Грант в свое время отклонил – и, по собственному признанию, потом очень об этом сожалел.

Актер прекрасно владеет французским языком, хотя во французских версиях своих фильмов его всегда озвучивает другой актер.

В молодости Грант успел поработать помощником смотрителя футбольного клуба и даже автором слоганов для радиорекламы.

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