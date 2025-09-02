Хлоя Грейс Морец, которая снималась в фильме "Пятая волна", отпраздновала свадьбу. 28-летняя актриса обручилась с моделью и фотографом Кейт Харрисон.

Пара показала, как выглядели их свадебные наряды. Интересно, что Хлоя выбрала платье нетрадиционного цвета. Сообщает Show 24 со ссылкой на Vogue.

Как оказалось, пара сыграла свадьбу в конце августа.

Мы вместе уже почти семь лет и снова дали друг другу обеты, но по-новому. Важно ежедневно выбирать друг друга,

– подчеркнула актриса.

Для празднования невеста выбрали несколько образов. Так, на торжественную часть Хлоя Грейс Морец надела нежно-голубое платье Louis Vuitton, которое для нее спроектировал Николя Жескьер. Второй образ актрисы состоял из жакета с перьями и брюк с ковбойской шляпой.

В то же время свадебный look Кейт Харрисон был более традиционным. Она надела белое облегающее платье в пол без бретелек, с красивым декольте. Этот наряд был полностью украшен блестящим кружевом и вышивкой.

Хлоя и Кейт дополнили свои свадебные платья длинными фатами.

Что известно об отношениях Хлои Грейс Морец и Кейт Харрисон?