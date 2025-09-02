28-летняя звезда "Пятой волны" Хлоя Грейс Морец обручилась со своей девушкой
- Хлоя Грейс Морец вышла замуж за модель и фотографа Кейт Харрисон.
- Они состоят в отношениях почти семь лет и официально объявили о помолвке в январе 2025 года.
Хлоя Грейс Морец, которая снималась в фильме "Пятая волна", отпраздновала свадьбу. 28-летняя актриса обручилась с моделью и фотографом Кейт Харрисон.
Пара показала, как выглядели их свадебные наряды. Интересно, что Хлоя выбрала платье нетрадиционного цвета. Сообщает Show 24 со ссылкой на Vogue.
Как оказалось, пара сыграла свадьбу в конце августа.
Мы вместе уже почти семь лет и снова дали друг другу обеты, но по-новому. Важно ежедневно выбирать друг друга,
– подчеркнула актриса.
Для празднования невеста выбрали несколько образов. Так, на торжественную часть Хлоя Грейс Морец надела нежно-голубое платье Louis Vuitton, которое для нее спроектировал Николя Жескьер. Второй образ актрисы состоял из жакета с перьями и брюк с ковбойской шляпой.
В то же время свадебный look Кейт Харрисон был более традиционным. Она надела белое облегающее платье в пол без бретелек, с красивым декольте. Этот наряд был полностью украшен блестящим кружевом и вышивкой.
Хлоя и Кейт дополнили свои свадебные платья длинными фатами.
Что известно об отношениях Хлои Грейс Морец и Кейт Харрисон?
- Хлоя Грейс Морец и Кейт Харрисон долгое время старались не афишировать свою личную жизнь.
- Первые слухи об их отношениях появились еще в декабре 2018 года, когда папарацци заметили пару за поцелуем после ужина в ресторане Nobu Malibu.
- Три года спустя актриса рассказала, что находится в серьезных длительных отношениях.
- Пара официально объявила о помолвке в январе 2025 года.