2 сентября, 20:43
2

28-летняя звезда "Пятой волны" Хлоя Грейс Морец обручилась со своей девушкой

София Хомишин
Основні тези
  • Хлоя Грейс Морец вышла замуж за модель и фотографа Кейт Харрисон.
  • Они состоят в отношениях почти семь лет и официально объявили о помолвке в январе 2025 года.

Хлоя Грейс Морец, которая снималась в фильме "Пятая волна", отпраздновала свадьбу. 28-летняя актриса обручилась с моделью и фотографом Кейт Харрисон.

Пара показала, как выглядели их свадебные наряды. Интересно, что Хлоя выбрала платье нетрадиционного цвета. Сообщает Show 24 со ссылкой на Vogue.

Как оказалось, пара сыграла свадьбу в конце августа.

Мы вместе уже почти семь лет и снова дали друг другу обеты, но по-новому. Важно ежедневно выбирать друг друга,
– подчеркнула актриса.

Для празднования невеста выбрали несколько образов. Так, на торжественную часть Хлоя Грейс Морец надела нежно-голубое платье Louis Vuitton, которое для нее спроектировал Николя Жескьер. Второй образ актрисы состоял из жакета с перьями и брюк с ковбойской шляпой.

В то же время свадебный look Кейт Харрисон был более традиционным. Она надела белое облегающее платье в пол без бретелек, с красивым декольте. Этот наряд был полностью украшен блестящим кружевом и вышивкой.

Хлоя и Кейт дополнили свои свадебные платья длинными фатами.

Что известно об отношениях Хлои Грейс Морец и Кейт Харрисон?

  • Хлоя Грейс Морец и Кейт Харрисон долгое время старались не афишировать свою личную жизнь.
  • Первые слухи об их отношениях появились еще в декабре 2018 года, когда папарацци заметили пару за поцелуем после ужина в ресторане Nobu Malibu.
  • Три года спустя актриса рассказала, что находится в серьезных длительных отношениях.
  • Пара официально объявила о помолвке в январе 2025 года.