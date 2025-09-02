Хлоя Грейс Морец, яка знімалася в фільмі "П'ята хвиля", відсвяткувала весілля. 28-річна акторка побралася з моделлю і фотографкою Кейт Харрісон.

Пара показала, який вигляд мали їхні весільні вбрання. Цікаво, що Хлоя образа сукню нетрадиційного кольору. Повідомляє Show 24 з посиланням на Vogue.

Як виявилося, пара зіграла весілля наприкінці серпня.

Ми разом уже майже сім років і знову дали одне одному обітниці, але по-новому. Важливо щодня обирати одне одного,

– підкреслила акторка.

Для святкування наречена обрали декілька образів. Так, на урочисту частину Хлоя Грейс Морец одягнула ніжно-блакитну сукню Louis Vuitton, яку для неї спроектував Ніколя Жескьєр. Другий образ акторки складався з жакета з пір'ям та штанів з ковбойським капелюхом.

Водночас весільний look Кейт Харрісон був більш традиційним. Вона одягнула білу обтислу сукню до підлоги без бретельок, з красивим декольте. Це вбрання було повністю прикрашене блискучим мереживом та вишивкою.

Хлоя та Кейт доповнили свої весільні сукні довгими фатами.

Що відомо про стосунки Хлої Грейс Морец та Кейт Харрісон?