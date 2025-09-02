Пара показала, який вигляд мали їхні весільні вбрання. Цікаво, що Хлоя образа сукню нетрадиційного кольору. Повідомляє Show 24 з посиланням на Vogue.
Як виявилося, пара зіграла весілля наприкінці серпня.
Ми разом уже майже сім років і знову дали одне одному обітниці, але по-новому. Важливо щодня обирати одне одного,
– підкреслила акторка.
Для святкування наречена обрали декілька образів. Так, на урочисту частину Хлоя Грейс Морец одягнула ніжно-блакитну сукню Louis Vuitton, яку для неї спроектував Ніколя Жескьєр. Другий образ акторки складався з жакета з пір'ям та штанів з ковбойським капелюхом.
Водночас весільний look Кейт Харрісон був більш традиційним. Вона одягнула білу обтислу сукню до підлоги без бретельок, з красивим декольте. Це вбрання було повністю прикрашене блискучим мереживом та вишивкою.
Хлоя та Кейт доповнили свої весільні сукні довгими фатами.
Що відомо про стосунки Хлої Грейс Морец та Кейт Харрісон?
- Хлоя Грейс Морец та Кейт Харрісон довгий час намагалися не афішувати своє особисте життя.
- Перші чутки про їхні стосунки з’явилися ще в грудні 2018 року, коли папараці помітили пару за поцілунком після вечері в ресторані Nobu Malibu.
- Три роки по тому акторка розповіла, що перебуває у серйозних тривалих стосунках.
- Пара офіційно оголосила про заручини в січні 2025 року.