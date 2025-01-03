Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості.

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Так, Хлоя Грейс Морец поширили різноманітні світлини, які зробила впродовж 2024 року. Серед них було декілька кадрів з моделлю Кейт Гаррісон та фото, де дівчата мають одинакові обручки. Ймовірно, вони заручилися.

Найщасливішого Нового Року, я така вдячна за те, що приніс цей рік. Людям, місцям, нашим сім'ям, нашому здоров'ю, нашій любові. Бажаю всім вам мирного початку цього нового року,

– написала під фото знаменитість.



Хлоя Грейс Морец натякнула на заручини / Фото з інстаграму акторки

Нагадаємо, Хлоя Грейс Морец нещодавно здійснила камінг-аут. Водночас чутки про стосунки акторки з Кейт Гаррісон з'явилися ще в грудні 2018 року, коли пару помітили за поцілунками після вечері в ресторані Nobu Malibu. Через три роки Хлоя повідомила, що "перебуває в довгострокових стосунках", а фотографії зі спільних подорожей та прогулянок дівчат регулярно з'являються в їхніх соціальних мережах.