Її пісні прослухали майже пів мільярда разів. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Fordes Ukraine.

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Як виявилося, найбільше прослуховувань серед пісень співачки зібрала її спільна з alyona alyona композиція, яка називається Teresa & Maria.

Пісня визнана найпопулярнішою в Україні як Apple Music, так і на Spotify,

– поділився менеджер артистки Тарас Себестянович.

Також популярними були треки "Пошта", "Козацькому роду", "Три полоси" та інші.

Найчастіше Jerry Heil слухали в Україні, Польща посідає друге місце, а США – третю позицію в рейтингу.

Зауважимо, Klavdia Petrivna посіла друге місце в рейтингу стрімінгових сервісів, завершивши 2024 рік із показником у 497 мільйонів прослуховувань.

Як на цю радісну звістку відреагувала Jerry Heil

Виконавиця поширила допис-подяку на своїй сторінці в інстаграм, де поділилася враженнями.

Хочеться злітати у 2019 рік, цьомнути Яночку, яка написала "ОХРАНА_ОТМЄНА", і сказати, щоб продовжувала бути собою, бо за 5 років це допоможе стати їй найбільш прослуховуваною артисткою в країні…. Дякую, шановні,

– написала артистка.

Зауважимо, нещодавно стало відомо, що представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona та Jerry Heil отримали нагороду "Творче бачення 2024" на щорічній премії Eurovision Awards. Вони в голосуванні випередили таких конкурентів як Bambie Thug, Slimane та переможців Євробачення – швейцарських виконавців Nemo.