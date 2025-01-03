Її пісні прослухали майже пів мільярда разів. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Fordes Ukraine.
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Як виявилося, найбільше прослуховувань серед пісень співачки зібрала її спільна з alyona alyona композиція, яка називається Teresa & Maria.
Пісня визнана найпопулярнішою в Україні як Apple Music, так і на Spotify,
– поділився менеджер артистки Тарас Себестянович.
Також популярними були треки "Пошта", "Козацькому роду", "Три полоси" та інші.
Найчастіше Jerry Heil слухали в Україні, Польща посідає друге місце, а США – третю позицію в рейтингу.
Зауважимо, Klavdia Petrivna посіла друге місце в рейтингу стрімінгових сервісів, завершивши 2024 рік із показником у 497 мільйонів прослуховувань.
Як на цю радісну звістку відреагувала Jerry Heil
Виконавиця поширила допис-подяку на своїй сторінці в інстаграм, де поділилася враженнями.
Хочеться злітати у 2019 рік, цьомнути Яночку, яка написала "ОХРАНА_ОТМЄНА", і сказати, щоб продовжувала бути собою, бо за 5 років це допоможе стати їй найбільш прослуховуваною артисткою в країні…. Дякую, шановні,
– написала артистка.
Зауважимо, нещодавно стало відомо, що представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona та Jerry Heil отримали нагороду "Творче бачення 2024" на щорічній премії Eurovision Awards. Вони в голосуванні випередили таких конкурентів як Bambie Thug, Slimane та переможців Євробачення – швейцарських виконавців Nemo.