Одна з виконавиць вже відреагувала на цю радісну звістку. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Євробачення.

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Так, за результатами глядацького голосування через мобільний додаток, українські виконавиці набрали 34,1% голосів, випередивши таких конкурентів як Bambie Thug, Slimane та переможця цьогорічного Євробачення – швейцарських виконавців Nemo.

Jerry Heil прокоментувала допис на офіційній сторінці Євробачення та подякувала за перемогу.



Jerry Heil подякувала за перемогу в Eurovision Awards / Скриншот з інстаграму

Яким був виступ українок на Євробаченні-2024

alyona alyona та Jerry Heil виступили у шведському місті Мальме з піснею Teresa & Maria. Це композиція про силу жінок, випробування, що постають перед ними. Пісня розповідає про те, що навіть святі раніше були звичайними людьми.

Перформанс розпочався з появи Яни, за кожним кроком якої на сцені з'являлося зображення води. Далі артистка підіймалась на гору, долаючи перешкоди, що стають на шляху жінок. Тим часом Альона виконала реп. Дівчата завершили виступ, поставши на тлі жінок, що уособлюють дів з пісні артисток. На завершення, alyona alyona та Jerry Heil висловили подяку Європі за її підтримку України.