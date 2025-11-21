Укр Рус
21 ноября, 23:43
"Холостяк" 14 сезон 6 выпуск: кто из девушек покинул проект

Мария Примыч
Основні тези
  • В 6 выпуске "Холостяка" проект покинула Юлия Коренюк, которая решила уйти из-за печали по сыну.
  • Тарас Цимбалюк усомнился в искренности Юлии, считая ее претензии к проекту манипуляцией.

Зрители уже увидели 6 выпусков "Холостяка" с Тарасом Цимбалюком. До финального выбора главного героя проекта осталось не так много времени, поэтому конкуренция между девушками растет, а напряжение увеличивается.

После 5 выпуска на проекте "Холостяк" осталось девять девушек. А с кем Тарас Цимбалюк попрощался сегодня, расскажет 24 Канал.

Проект покинула фотограф Юлия Коренюк. В видеообращении к Тарасу Цимбалюку она сказала, что скучает по сыну и попросила актера отпустить ее.

Перед церемонией роз Цимбалюк пригласил Коренюк на разговор. Он предложил фотографу повлиять на то, чтобы она смогла чаще общаться с сыном, однако Юлия заявила, что у нее "нет сил и вдохновения выходить на связь", ведь он будет некачественный. В конце концов Тарас усомнился в искренности девушки.

Девушкам дают телефоны. Она может взять телефон и позвонить сыну, потому что тут же мы все тоже люди. У нее есть возможность связаться с сыном, но она ее не использует. У меня вообще не вяжется, что ее основная претензия к проекту, ко мне, что у нее забираюсь все время и она не может общаться с сыном. Это была манипуляция. Это показалось мне очень подозрительным, 
– сказал Цимбалюк.

Юлия также заявила, что ей тяжело на проекте, и добавила, что не видит смысла оставаться здесь. По словам фотографа, с другими участницами у актера уже есть история, но не с ней.

Я тебе скажу честно и искренне. Я понимаю, что не та женщина, которая сможет для тебя открыться искренне здесь на проекте, 
– отметила Коренюк.

Тарас Цимбалюк и Юлия Коренюк / Скриншот из видео

Юлия стала единственной девушкой, с которой Цимбалюк попрощался в 6 выпуске.

Как прошел 6 выпуск "Холостяка"?

  • 6 выпуск, как и предыдущий, прошел в Карпатах. Однако девушки уже жили в комфортном домике, а не в палаточном городке, где были довольно сложные условия.

  • Первой на свидание с Тарасом Цимбалюком пошла Надин Головчук. Они лепили из глины, а затем отправились в ресторан, где поцеловались.

  • На этой неделе состоялся и второй поцелуй. Актер сблизился с Ириной Кулешиной. Их свидание прошло в день рождения предпринимательницы.

  • Цимбалюк также сходил на групповое свидание с Оксаной Шанюк и Ириной Пономаренко. Они катались на мотоциклах.

  • Анастасию Половинкину Тарас пригласил на индивидуальную встречу. Они были на водопаде.