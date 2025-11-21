Первый поцелуй и новые свидания: как проходит 6 выпуск "Холостяка"
6 выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк" уже в эфире. Сегодня Тарас Цимбалюк продолжит ближе знакомиться с участницами проекта. В анонсе к выпуску также отмечалось, что состоится первый поцелуй сезона.
На прошлой неделе проект покинули модель Диана Зотова и учительница алгебры и геометрии Яна Андриенко, поэтому борьбу за сердце Тараса Цимбалюка продолжили девять участниц. Текстовую трансляцию 6 выпуска "Холостяка" читайте в материале 24 Канала.
Эту неделю девушки и Тарас Цимбалюк снова проведут в Карпатах, однако теперь они будут жить не в палаточном городке в сложных условиях, а в домике. В начале выпуска ведущий проекта Григорий Решетник передал участницам приглашение. На индивидуальное свидание с актером пойдет Надин Головчук.
Цимбалюк пригласил фотомодель на лепку из глины. Они будут делать песочные часы.
Во время свидания Надин стало плохо. Когда девушке полегчало, они продолжили делать свое изделие. Интересно, что и на прошлой неделе она жаловалась на состояние здоровье, в том числе и ментальное.
Затем Надин и Тарас поехали в ресторан, где смогли ближе пообщаться. В конце свидания они поцеловались.
Тем временем другие участницы устроили традиционные посиделки. К ним пришел Григорий Решетник и принес коробку, где были листочки с вопросами – каждая из девушек должна честно на них ответить.
Ведущий "Холостяка" также принес приглашение на свидание. Следующей на встречу с Тарасом Цимбалюком пойдет Ирина Кулешина, у которой, кстати, будет день рождения.