Первый поцелуй и новые свидания: как проходит 6 выпуск "Холостяка"

6 выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк" уже в эфире. Сегодня Тарас Цимбалюк продолжит ближе знакомиться с участницами проекта. В анонсе к выпуску также отмечалось, что состоится первый поцелуй сезона.

На прошлой неделе проект покинули модель Диана Зотова и учительница алгебры и геометрии Яна Андриенко, поэтому борьбу за сердце Тараса Цимбалюка продолжили девять участниц. Текстовую трансляцию 6 выпуска "Холостяка" читайте в материале 24 Канала.

Эту неделю девушки и Тарас Цимбалюк снова проведут в Карпатах, однако теперь они будут жить не в палаточном городке в сложных условиях, а в домике. В начале выпуска ведущий проекта Григорий Решетник передал участницам приглашение. На индивидуальное свидание с актером пойдет Надин Головчук.

Цимбалюк пригласил фотомодель на лепку из глины. Они будут делать песочные часы.

Свидание Тараса Цимбалюка с Надин / Скриншот с видео

Во время свидания Надин стало плохо. Когда девушке полегчало, они продолжили делать свое изделие. Интересно, что и на прошлой неделе она жаловалась на состояние здоровье, в том числе и ментальное.

Затем Надин и Тарас поехали в ресторан, где смогли ближе пообщаться. В конце свидания они поцеловались.

Тарас Цимбалюк и Надин поцеловались / Скриншот с видео

Тем временем другие участницы устроили традиционные посиделки. К ним пришел Григорий Решетник и принес коробку, где были листочки с вопросами – каждая из девушек должна честно на них ответить.

Посиделки Решетника с девушками / Скриншот из видео

Ведущий "Холостяка" также принес приглашение на свидание. Следующей на встречу с Тарасом Цимбалюком пойдет Ирина Кулешина, у которой, кстати, будет день рождения.