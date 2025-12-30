Я влюблена, – победительница "Холостяка" показала фото с Цымбалюком после финала шоу

Шоу "Холостяк" подошло к концу – в проекте Тарас Цимбалюк выбрал Надин Головчук. После победы девушка столкнулась с хейтом в сети: пользователи предположили, что у Надин нет чувств к актеру.

Надин Головчук ответила на упреки хейтеров в инстаграм-сториз на своей странице, передает 24 Канал. Победительница "Холостяка" опровергла слухи, вроде бы она надела маску влюбленности.

В качестве доказательства Надин опубликовала фото с Тарасом Цимбалюком, которого еще не было в сети. Это кадр с празднования финала "Холостяка".

На снимке пара позирует в объятиях вместе с командой проекта. Надин призналась, что просто была уставшей после длительных съемок. Но заверила, что действительно влюбилась.

Это не маска, я влюблена, и это ярко видно. Мои уставшие глаза под конец – результат съемок в 2,5 месяца. Это было действительно трудно во всех смыслах,

– поделилась Надин Головчук.



Надин показала фото с Цимбалюком / Фото из инстаграм-сториз

Ранее Надин Головчук показала кольцо, которое в финале "Холостяка" ей подарил Тарас Цимбалюк. На сайте бренда SOVA указано, что стоимость украшения – почти 155 тысяч гривен.

Каким был финал "Холостяка"?

В финальном эпизоде Тарас Цимбалюк провел три коротких свидания в течение для с Ириной Пономаренко, Надин Головчук и Настей Половинкиной. "Холостяк" решил попрощаться с Ириной: ему показалось, что отношения между ними более дружеские и детские.

Впоследствии у Тараса было еще два финальных свидания во Львове с Надин и Настей. После них состоялся финал проекта: "Холостяк" решил продолжать отношения с Надин Головчук.