15-й сезон "Холостяка" покажут на Netflix в Украине: когда там будут выходить новые выпуски

Премьера нового сезона шоу "Холостяк" состоится уже 16 октября в 19:00 на телеканале СТБ.

В то же время в этом году у зрителей появится еще один способ следить за проектом – 15-й сезон реалити-шоу будет доступен на Netflix в Украине, пишет 24 Канал.

Новые выпуски сначала будут транслироваться на СТБ. Через полтора часа после начала телевизионного показа каждый эпизод будет появляться на Netflix, где его можно будет смотреть без рекламных пауз. Благодаря этому выпуск на стриминговой платформе будет завершаться одновременно с его показом на телевидении.

Для нас показ на Netflix открывает новый уровень присутствия и развития бренда "Холостяк", одновременно демонстрируя силу и потенциал украинского контента,

– отметила генеральная директорка телеканала СТБ Людмила Семчук.

15-й сезон "Холостяка" покажут на Netflix в Украине / Фото команды СТБ

Добавим, что "Холостяк" создан на основе глобального формата, права на который принадлежат Warner Bros. Проект выходит на СТБ с 2011 года. За годы в эфире шоу стало одним из самых известных проектов телеканала, а теперь расширяет свое присутствие и на стриминговой платформе.

Главным героем нового сезона стал Вячеслав Кравцов – украинский баскетболист и капитан национальной сборной Украины. У него за плечами многолетняя профессиональная карьера: в частности, он выступал в НБА, а также за украинские и европейские клубы.

Ранее мы также рассказывали, что известно о личной жизни Вячеслава Кравцова.