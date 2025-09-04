Спрашивала о наших зарплатах, – известный хореограф вспомнил встречи с королевой Елизаветой ІІ
- Мирослав Вантух, руководитель ансамбля им. Вирского, трижды встречался с королевой Елизаветой II в Великобритании.
- Королева Елизавета ІІ приглашала коллектив в Букингемский дворец и интересовалась многими деталями, включая зарплаты артистов.
Руководитель ансамбля им. Вирского Мирослав Вантух поделился воспоминаниями о личных встречах с королевой Великобритании Елизаветой II. Он вспомнил, как все происходило.
Так, под руководством Мирослава Вантуха ансамбль имени Вирского получил мировое признание, выступив почти в 80 странах. Среди них была и Великобритания, где хореограф трижды встречался с королевой.
Она нас приглашала в Букингемский дворец, весь коллектив, то есть более ста человек. А я с ней полтора-два часа разговаривал,
– отметил Вантух.
По его словам, это было очень теплое общение. Королева интересовалась многими вещами.
Она в то время сама пела в хоре, то есть разбиралась в искусстве. Помню, она очень была удивлена, спрашивала, как вы достигаете всего этого, как коллектив из 80 человек танцует все как один. Разным интересовалась, даже спрашивала о наших зарплатах,
– вспомнил Мирослав Михайлович.
Для справки! Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года, ей было 96 лет.
Что известно о Мирославе Вантухе?
- Это легенда украинской хореографии. Он начинал как баянист и руководитель коллектива "Юность" во Львове, а с 1980 года возглавил главный танцевальный ансамбль страны – имени Вирского.
- За годы работы создал около 50 танцевальных номеров, среди которых "Гопак", "Казачок", "Карпаты" и "Украинское приветствие". Многие из них стали символами украинского народного танца.
- По инициативе Мирослава Вантуха в 2003 году создан Национальный хореографический союз. Сам он преподавал в США и Канаде, писал научные труды и воспитал не одно поколение артистов.
- За свой вклад в культуру Вантух получил многочисленные награды, в частности звание Героя Украины и Народного артиста Украины.