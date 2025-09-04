Руководитель ансамбля им. Вирского Мирослав Вантух поделился воспоминаниями о личных встречах с королевой Великобритании Елизаветой II. Он вспомнил, как все происходило.

К тому же рассказал, какой была Ее Величество в общении. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал ТСН.

Так, под руководством Мирослава Вантуха ансамбль имени Вирского получил мировое признание, выступив почти в 80 странах. Среди них была и Великобритания, где хореограф трижды встречался с королевой.

Она нас приглашала в Букингемский дворец, весь коллектив, то есть более ста человек. А я с ней полтора-два часа разговаривал,

– отметил Вантух.

По его словам, это было очень теплое общение. Королева интересовалась многими вещами.

Она в то время сама пела в хоре, то есть разбиралась в искусстве. Помню, она очень была удивлена, спрашивала, как вы достигаете всего этого, как коллектив из 80 человек танцует все как один. Разным интересовалась, даже спрашивала о наших зарплатах,

– вспомнил Мирослав Михайлович.

Интервью с Мирославом Вантухом: смотрите видео онлайн

Для справки! Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года, ей было 96 лет.

Что известно о Мирославе Вантухе?