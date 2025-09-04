Керівник ансамблю ім. Вірського Мирослав Вантух поділився спогадами про особисті зустрічі з королевою Великої Британії Єлизаветою ІІ. Він пригадав, як усе відбувалося.

До того ж розповів, якою була Її Величність у спілкуванні. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал ТСН.

Так, під керівництвом Мирослава Вантуха ансамбль імені Вірського здобув світове визнання, виступивши майже у 80 країнах. Серед них була й Велика Британія, де хореограф тричі зустрічався з королевою.

Вона нас запрошувала в Букінгемський палац, увесь колектив, тобто більш як сто людей. А особисто я з нею півтори-дві години розмовляв,

– зазначив Вантух.

За його словами, це було надзвичайно тепле спілкування. Королева цікавилася багатьма речами.

Вона в той час сама співала в хорі, тобто розумілася на мистецтві. Пам’ятаю, вона дуже була здивована, питала, як ви досягаєте всього цього, як колектив з 80 людей танцює всі як один. Різним цікавилася, навіть питала про наші зарплати,

– пригадав Мирослав Михайлович.

Інтерв'ю з Мирославом Вантухом: дивіться відео онлайн

Для довідки! Королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла 8 вересня 2022 року, їй було 96 років.

Що відомо про Мирослава Вантуха?