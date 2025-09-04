Питала про наші зарплати, – відомий хореограф пригадав зустрічі з королевою Єлизаветою ІІ
- Мирослав Вантух, керівник ансамблю ім. Вірського, тричі зустрічався з королевою Єлизаветою ІІ у Великій Британії.
- Королева Єлизавета ІІ запрошувала колектив до Букінгемського палацу і цікавилася багатьма деталями, включаючи зарплати артистів.
Керівник ансамблю ім. Вірського Мирослав Вантух поділився спогадами про особисті зустрічі з королевою Великої Британії Єлизаветою ІІ. Він пригадав, як усе відбувалося.
До того ж розповів, якою була Її Величність у спілкуванні.
Так, під керівництвом Мирослава Вантуха ансамбль імені Вірського здобув світове визнання, виступивши майже у 80 країнах. Серед них була й Велика Британія, де хореограф тричі зустрічався з королевою.
Вона нас запрошувала в Букінгемський палац, увесь колектив, тобто більш як сто людей. А особисто я з нею півтори-дві години розмовляв,
– зазначив Вантух.
За його словами, це було надзвичайно тепле спілкування. Королева цікавилася багатьма речами.
Вона в той час сама співала в хорі, тобто розумілася на мистецтві. Пам’ятаю, вона дуже була здивована, питала, як ви досягаєте всього цього, як колектив з 80 людей танцює всі як один. Різним цікавилася, навіть питала про наші зарплати,
– пригадав Мирослав Михайлович.
Інтерв'ю з Мирославом Вантухом:
Для довідки! Королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла 8 вересня 2022 року, їй було 96 років.
Що відомо про Мирослава Вантуха?
- Це легенда української хореографії. Він починав як баяніст і керівник колективу "Юність" у Львові, а з 1980 року очолив головний танцювальний ансамбль країни – імені Вірського.
- За роки роботи створив близько 50 танцювальних номерів, серед яких "Гопак", "Козачок", "Карпати" та "Українське вітання". Багато з них стали символами українського народного танцю.
- З ініціативи Мирослава Вантуха у 2003 році створено Національну хореографічну спілку. Сам він викладав у США та Канаді, писав наукові праці й виховав не одне покоління артистів.
- За свій внесок у культуру Вантух отримав численні нагороди, зокрема звання Героя України ті Народного артиста України.