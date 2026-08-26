200 человек готовили 15-й сезон, а участники превратились в кактусы: что скрывается за кулисами "Кто сверху"

Новый 15-й сезон "Хто зверху?" стартует уже 27 августа в 20:00 в эфире Нового канала. Традиционная фраза "Самые искренние приветствия зрителям Нового канала" вновь прозвучит из уст прикольных ведущих – Леси Никитюк и Владимира Дантеса.

За кулисами шоу всегда происходит гораздо больше, чем зритель может увидеть в готовых выпусках. К юбилею шоу творческая команда не просто обновила форматы конкурсов, но и создала настоящую феерию, которая точно не оставит равнодушным никого. 24 Канал эксклюзивно раскрывает самые интересные детали пятнадцатого сезона "Хто зверху?".

Как готовили 15-й сезон "Хто зверху"

На подготовку юбилейного сезона ушло более полугода, а также невероятные ресурсы:

более 6 месяцев 200 специалистов работали над выпусками;

18 эпизодов в юбилейном сезоне;

31 артист среди участников шоу;

спецвыпуски ко Дню Независимости, Хэллоуину и Рождеству;

отдельный новый выпуск, посвященный "Укрзалізниці".

Помимо артистов, студию украсили своим присутствием военные, талантливые актеры, стендаперы и известные ведущие.



15-й сезон "Хто зверху?" будет удивлять тематическими выпусками / Новый канал

Что изменилось в конкурсах и декорациях

В этом сезоне зрителей ждет свежий взгляд на любимые раунды. Вместо привычного конкурса "Руки-ноги" появилась "Мягкая азбука". А во втором раунде "По губам" добавили интересную альтернативу – теперь участники также будут угадывать слова по тому, как их искусно показывают ведущие.

Некоторые декорации и сложные конструкции команда создавала несколько дней, недель или даже месяцев ради одного конкурса, который продлится на экране всего несколько минут. Например, чтобы вынести знаменитую стеклянную доску на одноименный раунд, требуется не менее 10 крепких мужчин.

Эксклюзивное видео из-за кулис съемок шоу "Хто зверху?" 15-й сезон: смотреть онлайн

Какие секреты остались за кулисами

Творческая группа тщательно следит за честностью игры. Каждый раз перед тем, как звездные участники сыграют раунд "Обмен ролями" и финальный конкурс, члены команды сами проходят его, чтобы убедиться, что выиграть вполне реально. За 15 сезонов редакторы заметили интересную закономерность: чем страннее звучит идея конкурса на совещании, тем больше шансов, что в эфире она сработает на все сто процентов.

Леся Никитюк в этом сезоне стреляла из лука, строила стену и готовила коктейли;

Владимир Дантес вместе с мужской командой делал куклы-мотанки;

участники угадывали элементы балета и собирали девушку на свидание;

в финальных конкурсах герои перевоплощались в кактусы, проводников, котиков и даже дракулов.

Юбилейный сезон шоу "Хто зверху?" / Новый канал



Новые конкурсы в шоу "Хто зверху?" / Новый канал

Новый сезон "Хто зверху?" выйдет 27 августа в 20:00 на Новом канале. В первом праздничном выпуске, посвященном Дню Независимости, в игровом поединке сойдутся Фима Константиновский, Евгений Клопотенко, Гарик Бирча и непревзойденные Тина Кароль, Анастасия Ткаченко и Елена Рыж.