За лаштунками шоу завжди відбувається значно більше, ніж може побачити глядач у готових випусках. До ювілею шоу творча команда не просто оновила формати конкурсів, а й створила справжню феєрію, яка точно не залишить байдужим жодного. 24 Канал ексклюзивно розкриває найцікавіші деталі п'ятнадцятого сезону "Хто зверху?".

Як готували 15 сезон "Хто зверху"

На підготовку ювілейного сезону витратили понад пів року, а також неймовірний ресурс:

понад 6 місяців 200 фахівців працювали над випусками;

18 епізодів у ювілейному сезоні;

31 артист серед учасників шоу;

спецвипуски до Дня Незалежності, Гелловіна та Різдва;

окремий новий випуск, присвячений Укрзалізниці.

Окрім артистів, студію прикрасили своєю присутністю військові, талановиті актори, стендапери та відомі ведучі.



15 сезон "Хто зверху?" дивуватиме тематичними випусками / Новий канал

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що змінилося в конкурсах і декораціях

Цього сезону на глядачів чекає свіжий погляд на улюблені раунди. Замість звичного конкурсу "Руки-ноги" з'явилася "М'яка абетка". А в другому раунді "По губах" додали цікаву альтернативу – тепер учасники також вгадуватимуть слова за тим, як їх майстерно показують ведучі.

Деякі декорації та складні конструкції команда створювала кілька днів, тижнів або навіть місяців заради одного конкурсу, який триватиме на екрані лише кілька хвилин. До прикладу, для того, щоб винести знамениту скляну дошку на однойменний раунд, потрібно щонайменше 10 міцних чоловіків.

Ексклюзивне відео з-за лаштунків знімань шоу "Хто зверху?" 15 сезон: дивитись онлайн

Які секрети залишилися за лаштунками

Творча група ретельно дбає про чесність гри. Щоразу перед тим, як зіркові учасники зіграють раунд "Обмін ролями" та фінальний конкурс, члени команди самі проходять його, аби переконатися, що виграти цілком реально. За 15 сезонів редактори помітили цікаву закономірність: що дивніше звучить ідея конкурсу на нараді, то більше шансів, що в ефірі вона спрацює на всі сто відсотків.

Леся Нікітюк у сезоні стріляла з луків, будувала стіну та готувала коктейлі;

Володимир Дантес разом із чоловічою командою робив ляльки-мотанки;

учасники вгадували елементи балету та збирали дівчину на побачення;

у фінальних конкурсах герої перевтілювалися в кактусів, провідників, котиків і навіть дракул.

Ювілейний сезон шоу "Хто зверху?" / Новий канал



Нові конкурси в шоу "Хто зверху?" / Новий канал

Новий сезон "Хто зверху?" вийде 27 серпня о 20:00 на Новому каналі. У першому святковому випуску, присвяченому Дню Незалежності, в ігровому двобої зійдуться Фіма Константиновський, Євген Клопотенко, Гарік Бірча та неперевершені Тіна Кароль, Анастасія Ткаченко й Олена Риж.