Игорь Кондратюк назвал самую "кринжовую" песню на "Караоке на майдане"

Игорь Кондратюк назвал самую "кринжовую" песню, которую пели в программе "Караоке на майдане", ведущим которой он когда-то был. Это "Владимирский централ" российского барда Михаила Круга.

В интервью Маричке Падалко продюсер рассказал, что парень, который исполнял русский шансон даже победил, однако не рассекретил его имя.

Игорь Кондратюк вспомнил, что тот выпуск "Караоке на майдане" снимали не на привычной локации, а напротив улицы Богдана Хмельницкого.

Я не хотел давать ему петь эту песню. Мы торговались вне эфира. Я говорю: "Я не хочу, чтобы на "Караоке на майдане" пели эту фигню, а он отвечает: "Публика не пожалеет". Потом он выкрикнул "Владимирский централ", публика сказала: "Давай!" Помню, что я после этого вышел и сказал: "Докатились". Это была крынжатина однозначно,

– рассказал продюсер.

В то же время Кондратюк отметил, что после 2014 года никому из участников программы не удалось спеть песни из репертуара Григория Лепса, Александра Буйнова и других россиян.

Кстати, "Караоке на майдане" возвращается, чтобы поддержать ветеранов, которые проходят лечение и реализацию в реабилитационном центре "Титановые", об этом в феврале объявил телеканал ТЕТ на своей странице в фейсбуке.

На этот раз Игорь Кондратюк выступит креативным продюсером программы, а не ведущим. Он объяснил, почему.

Все, конечно, хотели со мной. Но я сейчас не очень адекватно буду восприниматься зрителями. Я – суперстар. Не в смысле – суперзвезда. Я такого возраста..,

– сказал продюсер.

Пока неизвестно, кто будет новым ведущим.

Что известно о программе "Караоке на майдане"?