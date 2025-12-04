О концертах из серии "IV", рекорде Пивоварова, отцовстве и "Танцах со звездами": интервью с MONATIK

.

Уже сегодня, 4 декабря, в Национальной опере Украины состоится финальный концерт MONATIK из серии "IV", где он выступит с Национальным президентским оркестром под руководством дирижера Максима Гусака. Артист создал четыре уникальных шоу по случаю релиза четвертого сольного альбома "Вечно танцующий человек".

Предыдущие три концерта прошли в КВЦ "Парковый", в Украинском Доме и Дворце спорта. Редакции 24 Канала удалось пообщаться с артистом перед финальным выступлением в Национальной опере Украины.

MONATIK рассказал об уникальных шоу из серии "IV", ответил, планирует ли превзойти достижения Артема Пивоварова, который в ноябре сыграл 7 концертов во Дворце спорта, поделился, как изменилась его жизнь в роли многодетного отца, и признался, хотел ли бы стать участником проекта "Танцы со звездами".

Дмитрий, вы уже отыграли три концерта в честь четвертого альбома "Вечно танцующий человек": в КВЦ "Парковый", в Украинском Доме и Дворце спорта, а впереди четвертое, финальное, шоу в Национальной опере Украины. Поделитесь, почему решили именно так презентовать альбом, и почему выбрали именно эти площадки?

В этом году вышел мой четвертый сольный альбом "Вечно танцующий человек". Вместе с командой мы хотели подойти к его презентации так, как любим больше всего – концептуально и с душой. Мне было важно открывать новые концертные пространства – и для себя, и для зрителей. Так и появилась идея сделать четыре разных шоу на четырех разных площадках в поддержку четвертого альбома.

Возможно, проще было бы сыграть четыре концерта подряд в одном месте, но это точно не наш путь. Нам это было бы неинтересно. Мы любим создавать неповторимые, эксклюзивные эмоции – те, которые можно прожить только здесь и сейчас, и которые остаются в памяти навсегда. Для меня это и есть искусство.

Так и родился шоу кейс "IV". Так мы и выбрали четыре локации, четыре концепта и четыре режиссерских подхода: паркинг КВЦ "Парковый", Украинский Дом, Дворец спорта и Национальную оперу Украины. У каждого из этих шоу была своя отдельная история, свой замысел и своя эмоция. Общим остался только репертуар.

Первой стала камерная закрытая презентация для музыкального сообщества и СМИ на паркинге КВЦ "Парковый" – месте, которое для нас во времена тревог стало символом безопасности. Далее проект отправился в Украинский Дом, где поклонники впервые услышали альбом в формате допремьерной презентации, развернутой на четырех этажах. Мы искренне радовались, когда после нашего концерта это невероятно красивое пространство открылось еще и как полноценная концертная площадка. Теперь здесь проходят модные показы, съемки лайвов, выступления, а уже в следующем году – и концерты других артистов. Мне действительно приятно, что мы стали частью этого процесса.

Концерт MONATIK в Украинском Доме / Фото из инстаграма артиста

Во Дворце спорта композиции прозвучали в оригинальных аранжировках и в дуэтах с артистами, вместе с которыми они создавались. А на сцене Национальной оперы слушатели услышат совсем другую интерпретацию этих песен – в сопровождении оркестра. Это совсем другая энергетика, другое ощущение, другое дыхание музыки.

Недавно Артем Пивоваров собрал 7 Дворцов спорта с аншлагами и установил рекорд Украины. Планируете ли превзойти достижение коллеги? Ведь ваш сентябрьский концерт во Дворце спорта поразил зрителей.

Спасибо за теплые слова о нашем концерте – это действительно радует всю команду. Искренне радуюсь за каждого коллегу, кто сегодня решается собирать Дворец спорта. Это круто. Артем – молодец. Я вижу, сколько артистов уже планируют свои шоу на следующий год. Несмотря на все сложности, воздушные тревоги, обстрелы – они дарят людям радость. Это и есть мы, украинцы. Уверен, что многие еще не один раз повторит этот рекорд, ведь мы очень талантливая нация.

Помню, как примерно семь лет назад готовил свой первый Дворец спорта. Это было невероятно сложно для украинского артиста: нужно было придумывать креативное промо, делать яркие приглашения, создавать концептуальную афишу, подходить нестандартно к каждой детали. Это действительно требовало огромных усилий. Поэтому я искренне радуюсь, что сегодня наши артисты имеют возможность собирать эту площадку, и что они дарят людям хорошее настроение. Это очень нужно.

А я сейчас планирую делать художественные проекты. Среди которых и концерты. Возможно, повторюсь, но мне всегда была ближе эксклюзивность и неповторимость – то, что происходит один раз, только здесь и только сейчас. По поводу достижений, то в нашей жизни есть незабываемый концерт на НСК "Олимпийский", который мы будем помнить всю жизнь и эмоции от которого я желаю, чтобы ощутил еще не один артист!

Концерт MONATIK на НСК "Олимпийский": смотрите видео онлайн

Можете немножко приоткрыть завесу и рассказать о своих творческих планах на следующий год?

Я остаюсь верным себе и, как всегда, предпочитаю говорить о том, что уже произошло, а не строить громкие обещания. Поэтому приглашаю вас в Ритм – там вас уже ждет много интересного.

В конце прошлого года, на Святой вечер, вы поделились замечательной вестью, что стали многодетным отцом. Как изменилась ваша жизнь за этот год?

Невероятно изменилась. Мы с моей Иришей (жена артиста – 24 Канал) снова вспомнили, как это – быть родителями младенца. Это такие особенные, теплые эмоции. А наши старшие сыновья в один миг стали такими взрослыми – они нам очень помогают, и это невероятно трогает.

Конечно, рожать в бомбоубежище под обстрелами, почти каждую ночь спускаться в укрытие с детьми – это сложные вызовы. Но мы проходим их вместе, дома, как одна команда. И держимся, как держится каждая украинская семья, которая выбрала жизнь в Украине во время войны.

MONATIK с женой и сыновьями / Фото из инстаграма артиста

На днях раскрыли, что вы стали одним из судей благотворительного предновогоднего спецвыпуска "Танцев со звездами". Для вас такой опыт уже не впервые. Хотели бы стать участником этого шоу?

Я обожаю этот проект и искренне радуюсь его возвращению. Танцы занимают важное место в моей жизни, поэтому то, что премьера альбома "Вечно танцующий человек" совпала с возвращением такого легендарного танцевального шоу о танцах, – это настоящая синергия.

Каждый участник для меня – личность и невероятный трудоголик, потому что я знаю не понаслышке, насколько это сложный путь. Поэтому я с большой радостью буду поддерживать каждого.

Хотел бы стать участником? Признаюсь, я уже реализовал свое участие в танцевальных проектах в разных ролях – и как артист, и теперь снова как судья. Мне это очень близко. Но сейчас я сосредоточен на своих музыкальных и художественных проектах. Хотя.... кто знает? В жизни все может случиться.

Судьи "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма проекта