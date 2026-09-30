"Запомню навсегда": супруг Ирины Федишин отреагировал на пол ребенка

Продюсер Виталий Човник, который вскоре в третий раз станет отцом, поделился нежными эмоциями в ожидании первой дочери. Супруг украинской певицы Ирины Федишин опубликовал трогательный пост и показал душевные кадры с гендер-пати.

43-летний избранник звезды не сдержал эмоций и публично обратился к будущему ребенку на своей странице в инстаграме. Он признался, что, хотя долгожданная встреча еще впереди, он уже чувствует ту самую особую родительскую связь.

Говорят, что донечка для папы – это особая любовь. Я еще только жду нашей встречи, а уже начинаю это понимать… Тот розовый дым запомню навсегда. Наша семья ждет тебя, малышка. А я особенно. Еще не знаю, какие у тебя будут глаза, какой характер, на кого ты будешь похожа… Но уже знаю одно: тебя очень ждут и очень любят. Доченька, до встречи. Твой папа,

– трогательно написал Виталий.

Сама же 39-летняя Ирина Федишин рассказала, что на самом деле праздничная вечеринка по случаю раскрытия пола малыша состоялась еще весной, когда она находилась на 12-й неделе беременности. Супруги, которые уже воспитывают двух сыновей – 15-летнего Юрия и 11-летнего Олега, – очень мечтали именно о девочке. Интересно, что сам продюсер до последнего готовился к появлению третьего сына, однако в глубине души искренне надеялся на дочку.

Реакция Виталия Човника на дочь / фото из инстаграма

Певицу немало удивило то, что большинство подписчиков в комментариях безошибочно угадали пол ребенка еще до официального объявления. Федишин в шутку предположила, что главную интригу "раскрыл" сам Виталий, потому что его невероятно счастливые глаза на видео выдали все секреты. Теперь поклонникам остается только ждать, какое имя звездные родители выберут для малышки, которая должна появиться на свет уже через несколько недель.