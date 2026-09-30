43-річний обранець зірки не стримав емоцій та публічно звернувся до майбутньої дитини на своїй сторінці в Instagram. Він зізнався, що хоч довгоочікувана зустріч ще попереду, він уже відчуває той самий особливий батьківський зв'язок.

Кажуть, що донечка для тата – це особлива любов. Я ще тільки чекаю нашої зустрічі, а вже починаю це розуміти… Той рожевий дим запам’ятаю назавжди. Наша сім’я чекає на тебе, маленька. А я особливо. Ще не знаю, які в тебе будуть очі, який характер, на кого ти будеш схожа… Але вже знаю одне: тебе дуже чекають і дуже люблять. Доню, до зустрічі. Твій тато,

– зворушливо написав Віталій.

Сама ж 39-річна Ірина Федишин розповіла, що насправді святкова вечірка з нагоди розсекречення статі малюка відбулася ще навесні, коли вона перебувала на 12-му тижні вагітності. Подружжя, яке вже виховує двох синів – 15-річного Юрія та 11-річного Олега, дуже мріяло саме про дівчинку. Цікаво, що сам продюсер до останнього готувався до появи третього сина, проте в глибині душі щиро сподівався на донечку.

Реакція Віталія Човника на донечку / фото з інстаграму

Співачку неабияк здивувало те, що більшість підписників у коментарях безпомилково вгадали стать дитини ще до офіційного оголошення. Федишин жартома припустила, що головну інтригу "спалив" сам Віталій, адже його неймовірно щасливі очі на відео видали всі секрети. Тепер шанувальникам залишається лише чекати, яке ім'я зіркові батьки оберуть для крихітки, яка має з'явитися на світ уже за кілька тижнів.



