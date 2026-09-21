Ирина Федишин показала нежные снимки с округлым животиком и раскрыла срок беременности

Украинская певица Ирина Федишин готовится в третий раз стать мамой. Недавно артистка устроила нежную фотосессию, на которой продемонстрировала заметно округлившийся животик.

В инстаграме она также рассказала, на каком сроке сейчас находится, и поделилась планами относительно гендер-вечеринки.

На черно-белых снимках певица позирует в нижнем белье и длинном жакете. На фото хорошо виден ее округлый животик. Сейчас Ирина находится на 32-й неделе беременности. Артистка призналась, что беременность пролетела для нее очень быстро. По словам Федишин, эти месяцы были насыщены различными событиями, особенными моментами и эмоциями.

А впереди – самая долгожданная встреча. С каждым днем она все ближе, и мы с нетерпением ждем,

– написала певица.

Пол будущего ребенка певица пока не раскрывает. В то же время она планирует устроить гендер-пати, где вместе с родными узнает, кто у них родится.

Добавим, что Ирина Федишин вместе с мужем, продюсером Виталием Човником, уже воспитывает двух сыновей – 15-летнего Юрия и 11-летнего Олега.

Ирина Федишин с мужем и двумя сыновьями / Фото со страницы певицы в инстаграме

К слову, в последнее время у Федишин есть повод для радости не только в личной жизни. Ее песня "Чужие уста" неожиданно стала популярной в TikTok спустя 10 лет после выхода.