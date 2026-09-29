Ирина Федишин в третий раз станет мамой: артистка раскрыла пол будущего ребенка

Певица Ирина Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човник, ждут пополнения в семье. Артистка вскоре в третий раз станет мамой.

Супруги уже раскрыли пол будущего ребенка. Об этом Ирина и Виталий сообщили в инстаграме, опубликовав видео с гендер-вечеринки.

По словам артистки, подготовка к празднику была очень волнующей, но в то же время веселой. К гендер-вечеринке присоединились не только будущие родители, но и их сыновья – Юрий и Олег.

Праздник семья устроила под открытым небом. Для торжественного события Ирина выбрала кружевное платье, а ее муж и сыновья надели белые рубашки и кофты со светлыми штанами и шортами.

Чтобы узнать пол будущего ребенка, семья использовала специальный гендерный огнетушитель. При нажатии на рычаг он выпускает облако цветного порошка, цвет которого и указывает на пол малыша. На этот раз он был розовым, поэтому супруги и их сыновья узнали, что в семье скоро родится девочка.

Это Божье благословение. Мы безгранично счастливы и благодарим Бога за этот подарок,

– написали Ирина и Виталий.

На данный момент известно, что Федишин находится примерно на 33-й неделе беременности. Артистка призналась, что уже с нетерпением ждет встречи с ребенком.

Это время пролетело невероятно быстро и насыщенно – столько событий, эмоций и особенных моментов… А впереди – самая долгожданная встреча,

– писала Ирина.

А тем временем телеведущая Соломия Витвицкая впервые стала мамой и уже раскрыла имя сына.