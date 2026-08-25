"Все было как в сказке": звезда сериала "Школа" показала романтическое предложение руки и сердца на озере Комо

Украинская актриса Ирина Кудашова, известная по роли Ники в популярном сериале "Школа", выходит замуж.

О помолвке она рассказала в инстаграме и показала романтические кадры с предложения руки и сердца.

Предложение руки и сердца знаменитости сделали на озере Комо в Италии. Как призналась актриса, она до последнего не догадывалась, что возлюбленный готовит для нее сюрприз. Мужчина заранее заказал для Ирины платье, пригласил визажиста и организовал фотосессию. Однако фотосессия оказалась лишь прикрытием, чтобы сделать предложение.

Какие эмоции? Это трудно описать. В тот момент, когда мой любимый спросил, стану ли я его женой, я плакала от счастья и, кажется, больше ничего не запомнила. Настолько сильными были эмоции. Это самый счастливый день в моей жизни. Все было как в сказке для настоящей принцессы,

– поделилась Ирина.

Известно, что предложение руки и сердца состоялось еще 8 августа, однако актриса рассказала о помолвке только сейчас.

Ранее Кудашова говорила, что они с избранником планируют сыграть свадьбу в 2027 году. Влюбленные уже присматривались к обручальным кольцам, а актриса даже успела примерить свадебные платья.

Что известно об отношениях Ирины Кудашовой с женихом?

Актриса познакомилась со своим возлюбленным на сайте знакомств Tinder. Избранника звезды зовут Борис. Он родился в Украине, однако еще в 18 лет переехал за границу. Сейчас парень работает в Лондоне и Гонконге.

К слову, недавно о помолвке также объявила победительница "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая.