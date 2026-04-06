Увидел и влюбился очень сильно, – Иван Довженко откровенно рассказал об отношениях с девушкой
Звезда фильма "Мавка. Настоящий миф" Иван Довженко поделился подробностями личной жизни. Он рассказал о знакомстве и отношениях с актрисой Маричкой Хоменко.
О любимой Довженко заговорил в интервью Алине Доротюк.
Смотрите также До слез: Кулеба с любимой посетили премьеру "Маруси Чурай" во Франковском драмтеатре
Иван Довженко и Маричка Хоменко познакомились в августе 2023 года во время учебы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
Оно все такое было магическое. Тогда вышел альбом "Твой Виль" у группы Schmalgauzen. Это первая любовь,
– сказал Довженко.
Иван вспомнил, что после завершения первых отношений решил сосредоточиться на актерской профессии.
И все планы Маричка сломала. Я увидел и влюбился очень сильно,
– добавил он.
Сейчас Хоменко учится на четвертом курсе в мастерской Дмитрия Михайловича Богомазова. Довженко же закончил курс Богдана Дмитриевича Струтинского в 2025 году.
Маричка Хоменко – прекрасная, гениальная актриса. Я ее очень сильно люблю,
– признался Иван.
Актеры вместе уже более 2 лет. По словам Ивана, им всегда есть о чем поговорить, ведь работают в одной сфере.
Я чувствую себя очень счастливым,
– отметил Довженко.
Маричка уже познакомилась с родителями Ивана. Довженко поделился, что семья приняла его возлюбленную как родную. В то же время актер признался, что они пока не спешат с женитьбой и детьми.
Кстати, в интервью изданию BLIK Иван Довженко рассказал, что они с любимой пока не живут вместе, но добавил, что в ближайшее время планируют съехаться.
Что известно об Иване Довженко?
Иван Довженко родился в Киеве в актерской семье. Его отец – Вячеслав Довженко, мать – Ксения Баша.
Вместе с мамой Довженко работает в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Играет в спектаклях "Арлезианка", "Кайдашева семья", "Тевье-Тевель", "Наш класс".
Довженко снялся во 2 сезоне сериала "Кофе с кардамоном", а также в фильмах "Мавка. Настоящий миф" и "На драйве".