Заслуженный артист Украины Иван Красовский резко высказался о женской группе "Лисапетный батальон". Он отметил, что творчество коллектива ему не нравится.

Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

Иван Красовский заявил, что не понимает, почему "Лисапетный батальон" стал такими популярными, ведь, по его мнению, они не имеют ничего общего с музыкой.

Такие женщины, что, вы мне простите, не имеют связи с музыкой от слова "совсем". И я должен был приглашать их на сцену как гениальных людей, потому что у них по 300 концертов в год. У меня даже закрадывались мысли, что ФСБ финансирует все эти группы с глупыми и непонятными текстами именно для того, чтобы думали, что все украинцы такие,

– удивил заявлением артист.

Что известно о "Лисапетном батальоне"?

Группа возникла в 2013 году после объединения двух коллективов – "Забава" и "Бабье лето". Инициатором создания была Наталья Фалион, которая до сих пор руководит коллективом.

Женщины стали известными после участия в шоу "Украина имеет талант", где одержали победу и выиграли 1 миллион гривен.

Интересно, что в составе группы нет ни одной профессиональной певицы – каждая из участниц работает в своей сфере, но вместе они создают веселую, народную музыку с юмористическими текстами.

До сих пор "Лисапетный батальон" остается популярным: гастролирует по Украине, участвует в благотворительных концертах, помогает собирать средства для ВСУ и поддерживает волонтерские инициативы.

