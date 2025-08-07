Заслужений артист України Іван Красовський різко висловився про жіночий гурт "Лісапетний батальйон". Він зазначив, що творчість колективу йому не подобається.

До того ж порівняв подібні виступи з шоу клоунів.

Іван Красовський заявив, що не розуміє, чому "Лісапетний батальйон" став такими популярними, адже, на його думку, вони не мають нічого спільного з музикою.

Такі жіночки, що, ви мені вибачте, не мають зв'язку з музикою від слова "зовсім". І я повинен був запрошувати їх на сцену наче геніальних людей, бо в них по 300 концертів на рік. У мене навіть закрадалися думки, що ФСБ фінансує всі ці групи з дурними й незрозумілими текстами саме для того, щоб думали, що всі українці такі,

– здивував заявою артист.

Що відомо про "Лісапетний батальйон"?

Гурт виник 2013 року після об'єднання двох колективів – "Забава" і "Бабине літо". Ініціаторкою створення була Наталія Фаліон, яка й досі керує колективом.

Жінки стали відомими після участі в шоу "Україна має талант", де вибороли перемогу і виграли 1 мільйон гривень.

"Лісапетний батальйон" на шоу "Україна має талант": дивіться відео онлайн

Цікаво що у складі гурту немає жодної професійної співачки – кожна з учасниць працює у своїй сфері, але разом вони створюють веселу, народну музику з гумористичними текстами.

До сьогодні "Лісапетний батальйон" залишається популярним: гастролює Україною, бере участь у благодійних концертах, допомагає збирати кошти для ЗСУ та підтримує волонтерські ініціативи.

