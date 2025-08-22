Умер певец Ярослав Евдокимов, который исполнял популярную песню "Фантазер". Ему было 78 лет.

Евдокимова не стало сегодня утром. Об этом сообщила его вдова Ирина в инстаграме, пишет Show 24.

Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали силы и веры, что спето много хороших песен и жизнь прожита не зря!,

– говорится в заметке.

В комментарии российским пропагандистским СМИ вдова Ярослава Евдокимова сообщила, что причина его смерти – рак легких. Директор певца рассказала, что мужчина умер в Минске, где проходил лечение.

Что известно о Ярославе Евдокимове?

Ярослав Евдокимов родился 22 ноября 1946 года в городе Ровно. Его родители подверглись политическим репрессиям. Певца воспитывали бабушка, дедушка и тетя, он рос в селе Корысть Ровенской области.

Первые уроки вокала с парнем проводил дедушка, ведь пел в церковном хоре. Карьера Евдокимова развилась в Беларуси. Ярослав прошел прослушивание Минскую филармонию и стал ее солистом.

Затем он начал обучение в Минском музыкальном училище имени М.Глинки по специальности вокал, а также практиковался в Ансамбле песни и пляски Белорусского военного округа.

Впоследствии Евдокимов переехал в Москву, где достиг успеха, но связь с Украиной не потерял. Певец осудил российскую агрессию. Еще до начала полномаштабного вторжения он называл Россию "уродливой" страной.

"Я считаю, что это страшная трагедия. Я обвиняю во всем Кремль. Я обвиняю во всем Путина. Я обвиняю всю эту гоп-компанию кремлевскую. Потому что украинцы им никогда этого не простят", – говорил Ярослав Евдокимов.