Благодарная за свободу жить жизнь, – экс-супруга Кличко показала, где встретила 52-летие

Бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова в четверг, 26 февраля, отпраздновала день рождения. Она поделилась, как и где встретила 52-летие.

Наталья Егорова опубликовала снимки на своей странице в инстаграме. Новый год своей жизни модель и саунд-терапевт встретила среди вершин.

К слову В шляпе украинского бренда: Пэрис Хилтон очаровала сеть праздничным образом на 45-летие

Бывшая жена Виталия Кличко поделилась, что день рождения зимой часто означает снег и горы. Поэтому свое 54-летие она встретила соответственно.

Я благодарна за свободу жить свою жизнь так, как я выбираю. Пусть каждый будет иметь смелость и возможность жить свою жизнь так, как действительно этого желает,

– написала Наталья Егорова.



Наталья Егорова / Фото из инстаграма Натальи Егоровой

В свой день рождения экс-супруга Кличко показалась в полностью белом образе. Она надела комбинезон, короткую куртку, шапку с помпоном и дополнила образ темными сапожками с мехом и солнцезащитными очками.



Наталья Егорова / Фото из инстаграма Натальи Егоровой

Отметим, недавно Наталья Егорова сменила профессию. Она стала саунд-терапевтом, или же звуковой целительницей. Наталья уже проводит первые сеансы.

Что известно о Наталье Егоровой?