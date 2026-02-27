Благодарная за свободу жить жизнь, – экс-супруга Кличко показала, где встретила 52-летие
- Наталья Егорова, экс-супруга Виталия Кличко, праздновала 52-летие среди вершин, показав фото в белом образе.
- Наталья стала саунд-терапевтом и проводит свои первые сеансы.
Бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова в четверг, 26 февраля, отпраздновала день рождения. Она поделилась, как и где встретила 52-летие.
Наталья Егорова опубликовала снимки на своей странице в инстаграме. Новый год своей жизни модель и саунд-терапевт встретила среди вершин.
Бывшая жена Виталия Кличко поделилась, что день рождения зимой часто означает снег и горы. Поэтому свое 54-летие она встретила соответственно.
Я благодарна за свободу жить свою жизнь так, как я выбираю. Пусть каждый будет иметь смелость и возможность жить свою жизнь так, как действительно этого желает,
– написала Наталья Егорова.
Наталья Егорова / Фото из инстаграма Натальи Егоровой
В свой день рождения экс-супруга Кличко показалась в полностью белом образе. Она надела комбинезон, короткую куртку, шапку с помпоном и дополнила образ темными сапожками с мехом и солнцезащитными очками.
Наталья Егорова / Фото из инстаграма Натальи Егоровой
Отметим, недавно Наталья Егорова сменила профессию. Она стала саунд-терапевтом, или же звуковой целительницей. Наталья уже проводит первые сеансы.
Что известно о Наталье Егоровой?
- Наталья родилась в Броварах. С детства занималась гимнастикой и плаванием, но впоследствии решила заниматься моделингом.
- В 1995 году она познакомилась с Виталием Кличко. И уже через два года пара поженилась. У супругов родилось трое детей – Егор-Даниэль, Елизавета-Виктория и Максим.
- В 2022 году Виталий и Наталья сообщили, что разводятся. Причиной стало то, что длительное время они проводили на расстоянии и стали разными людьми.
- Сейчас Наталья Егорова живет в Германии.