Экс-тренер "Динамо" раскритиковал Бражко из-за новых отношений: Квиткова жестко ответила

Бывший тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал отношения Владимира Бражко с Дашей Квитковой. Блогера возмутило его заявление о женщинах с детьми.

Йожеф Сабо предположил, что спад Владимира Бражко в футбольной карьере могли вызвать его новые отношения. Об этом он высказался для BLIK.ua, передает Show 24.

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Бывший тренер "Динамо" сказал, что когда Бражко "отдает все силы девушке", то это могло повлиять на его позиции в команде и спортивную форму. Но также играет роль то, как футболист относится к тренировкам и собственному развитию.

Бражко еще в прошлом году стал запасным. Нет его, исчез футболист!

– высказался Сабо.

На замечание журналиста о том, что Даша Квиткова старше Бражко на год и воспитывает ребенка, тренер ответил неоднозначно.

"Значит, ей нужен мужчина. Если Бражко проводит с ней целую ночь, то это сказывается. Как говорили раньше: если футболист женился, то считай, что один год у него выпал", – сказал Йожеф Сабо.

Как ответила Даша Квиткова?

Блогерша эмоционально отреагировала на заявление тренера о том, якобы ей "нужен мужчина". Даша Квиткова подчеркнула, что женщины с детьми уже со всем справились, но их почему-то продолжают представлять как неполноценных.

Меня, честно, уже реально до дрожи за*бали эти представления о женщинах с детьми. Эти гнилые стереотипы, живущие в обществе, передаются из уст в уста, как плесень – якобы, если у девушки есть ребенок, то она автоматически "в поисках мужа", "нуждается в ком-то" или "не справится одна". Ну так, на секундочку: мы уже справились,

– написала блогерша.

Даша Квиткова отметила, что все люди заслуживают любви, независимо от того, есть ли у них ребенок, или нет. Каждому человеку нужен человек – это не проявление слабости, а природа.



Даша Квиткова о стереотипах / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, в начале июля Владимир Бражко подтвердил отношения с Дашей Квитковой. Он публично поздравил ее с днем рождения, назвал "любимой" и поделился совместным фото.