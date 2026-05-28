О каком хите 1973-го года жалеет легендарный Элтон Джон

За свою многолетнюю карьеру Элтон Джон создал множество хитов. Однако есть одна песня, о которой обладатель пяти премий Грэмми сожалеет.

Одной из самых популярных песен артиста является Crocodile Rock, которую он написал в сотрудничестве с поэтом-песенником Берни Топином, однако мужчины вспоминают о ней с сожалением, пишет издание Faroutmagazine.

В карьера Элтона Джона есть несколько песен, которые принесли ему успех. Crocodile Rock – одна из них, однако она стала настолько коммерчески успешной, что затмила более сложный репертуар музыканта. Берни Топин назвал композицию "странным противоречием" и сказал: "Я не против того, что создал это, но я сам это слушать бы не стал".

Crocodile Rock – о том, что невозможно распознать лучшие дни жизни, пока не проживешь их. Элтон исполняет песню от имени человека, который в 50-х и 60-х годах ходил в ресторан, где местные жители танцевали малоизвестный танец под названием Crocodile Rock. Главный герой трека когда-то танцевал его с девушкой, которая его бросила.

Возможно, кто-то удивится, что песня имеет такой глубокий смысл, поскольку она запоминается слушателям своим припевом. Под "Лаааа ла ла ла ла ла" танцевали люди со всего мира.

Я не хочу, чтобы люди запомнили меня за Crocodile Rock. Я бы предпочел, чтобы меня помнили по таким песням, как Candle In The Wind и Empty Garden, песнями, которые несут послание. Хотя на самом деле им не обязательно передавать какое-то послание, главное, чтобы они могли передать какое-то чувство,

– как-то заявил Берни Топин.

Как отмечает издание, Джон и Топин – замечательные авторы, но проблема заключалась не в том, что мужчины считали Crocodile Rock плохой песней, а в том, что она "не отражала в полной мере их многогранный талант".

Она стала огромным хитом, но в конце концов это стало для меня негативным моментом,

– признался Элтон Джон.

Композиция заставила музыканта немного жалеть о том, что он вообще ее выпустил.

Элтон Джон завершил работу над новым альбомом

Недавно Элтон Джон заявил, что закончил работать над новым альбом, который назвал "очень радостным", пишет People. Музыкант также рассказал, что ему пришлось изменить подход к написанию песен после того, как он перестал видеть на правый глаз в 2024 году.

"В последнее время у меня проблемы со зрением, а я всегда записываю музыку, глядя на тексты песен и составляя их, поэтому сейчас я, можно сказать, в полной заднице. Мое зрение дало мне шанс в 80 лет полностью изменить свой подход к написанию музыки. Я сначала пишу мелодии, а потом тексты. Я никогда так не делал. И вот я это сделал", – заявил Элтон.

Джон добавил, что новый альбом "совершенно отличается" от всех его предыдущих работ. Мужчина рад, что получил еще один шанс заниматься музыкой.