Теплый жест Макрона: президент Франции трогательно держал за руку короля Карла III в Лондоне

Во время официальной встречи в Великобритании президент Франции Эммануэль Макрон и британский монарх Чарльз III продемонстрировали чрезвычайно теплые и дружеские отношения. Сеть была очарована кадрами, на которых политик трогательно держит короля за руку.

Этот неформальный момент попал на видео, которое было опубликовано на официальной странице издания HELLO! в инстаграме. Встреча двух лидеров состоялась в Лондоне. Как отмечается в описании к публикации, этот теплый жест произошел после того, как они вместе посетили музей.

Эммануэль Макрон и Чарльз III / скриншот из видео

Перед тем, как окончательно попрощаться и направиться к своим автомобилям, Эммануэль Макрон протянул руку Чарльзу III и крепко держал ее во время разговора. На опубликованных кадрах видно, как британский монарх, одетый в синий полосатый костюм с розовым галстуком, спокойно общается с французским лидером, который выбрал для выхода классический темно-синий костюм.

Пользователи сети также не оставили без внимания это взаимодействие. В комментариях под видео поклонники оставляют множество эмодзи в виде сердечек и благодарят президента Франции за такое искреннее проявление уважения к Его Величеству.

Кстати, король Чарльз III появился на отдыхе в месте, которое обожала его бабушка.