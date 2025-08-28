Энрике Иглесиас в четвертый раз станет отцом, – СМИ
- Энрике Иглесиас и Анна Курникова в четвертый раз станут родителями, ребенок должен родиться в этом году.
- Анна Курникова была замечена в Майами с округлым животиком.
Испанский певец Энрике Иглесиас и его жена, российская экстенисистка и модель Анна Курникова, в четвертый раз станут родителями. Ребенок должен родиться в этом году.
Источник, близкий к Энрике и Анне, сообщил журналу HOLA!, что они "в восторге" от беременности. Об этом сообщает Show 24.
Недавно Анну Курникову сфотографировали в Майами, когда она вела детей в школу. На фото можно заметить округлый животик. Для выхода женщина выбрала спортивный образ.
Модель была одета в белое худи на молнии и черные велосипедки, а обула кроссовки. Из аксессуаров можно увидеть черные солнцезащитные очки и цепочку на шее. Волосы Анна собрала в пучок.
Что известно о семье Энрике Иглесиаса?
Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе уже 24 года. Они встретились на съемках клипа на песню Escape, которую певец выпустил в 2001 году.
В 2017 году у пары родились близнецы Николас и Люси, а в 2020 – дочь Мэри.
Семья живет в районе Индиан-Крик-Айленд в Майами, а их соседями являются основатель Amazon Джефф Безос и дочь действующего президента США Иванка Трамп. Супруги ведут скромный образ жизни.