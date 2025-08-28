Испанский певец Энрике Иглесиас и его жена, российская экстенисистка и модель Анна Курникова, в четвертый раз станут родителями. Ребенок должен родиться в этом году.

Источник, близкий к Энрике и Анне, сообщил журналу HOLA!, что они "в восторге" от беременности. Об этом сообщает Show 24.

Недавно Анну Курникову сфотографировали в Майами, когда она вела детей в школу. На фото можно заметить округлый животик. Для выхода женщина выбрала спортивный образ.

Модель была одета в белое худи на молнии и черные велосипедки, а обула кроссовки. Из аксессуаров можно увидеть черные солнцезащитные очки и цепочку на шее. Волосы Анна собрала в пучок.

Что известно о семье Энрике Иглесиаса?