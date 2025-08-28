Енріке Іглесіас учетверте стане батьком, – ЗМІ
- Енріке Іглесіас і Анна Курникова вчетверте стануть батьками, дитина має народитися цього року.
- Анна Курникова була помічена в Маямі з округлим животиком.
Іспанський співак Енріке Іглесіас і його дружина, російська екстенісистка і модель Анна Курникова, вчетверте стануть батьками. Дитина має народитися цього року.
Джерело, близьке до Енріке й Анни, повідомило журналу HOLA!, що вони "у захваті" від вагітності. Про це повідомляє Show 24.
Нещодавно Анну Курникову сфотографували у Маямі, коли вона вела дітей до школи. На фото можна помітити округлий животик. Для виходу жінка обрала спортивний образ.
Модель була одягнена у біле худі на блискавці та чорні велосипедки, а взула кросівки. З аксесуарів можна побачити чорні сонцезахисні окуляри й ланцюжок на шиї. Волосся Анна зібрала у пучок.
Що відомо про сім'ю Енріке Іглесіас?
Енріке Іглесіас і Анна Курникова разом уже 24 роки. Вони зустрілися на зйомках кліпу на пісню Escape, яку співак випустив у 2001 році.
У 2017 році у пари народилися близнюки Ніколас і Люсі, а у 2020 – донька Мері.
Сім'я живе у районі Індіан-Крік-Айленд у Маямі, а їхніми сусідами є засновник Amazon Джефф Безос і донька чинного президента США Іванка Трамп. Подружжя веде скромний спосіб життя.