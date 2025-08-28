Джерело, близьке до Енріке й Анни, повідомило журналу HOLA!, що вони "у захваті" від вагітності. Про це повідомляє Show 24.

Нещодавно Анну Курникову сфотографували у Маямі, коли вона вела дітей до школи. На фото можна помітити округлий животик. Для виходу жінка обрала спортивний образ.

Модель була одягнена у біле худі на блискавці та чорні велосипедки, а взула кросівки. З аксесуарів можна побачити чорні сонцезахисні окуляри й ланцюжок на шиї. Волосся Анна зібрала у пучок.

NEW: Anna Kournikova takes her & Enrique Iglesias three children to school in Miami yesterday.

(8.18.25) pic.twitter.com/dqBNcBzPpx — Enrique Daily (@Enrique_Daily) August 19, 2025

Що відомо про сім'ю Енріке Іглесіас?