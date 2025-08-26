Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Тейлор Свіфт.

Так, виконавиця запостила фото посеред густого зеленого саду, який прикрашений великою кількістю квітів. У цьому казковому місці спортсмен Тревіс Келсі зробив їй пропозицію руки та серця. На фотографіях можна побачити, що футболіст був одягнений у синю футболку та білі шорти, а його кохана – в смугасту сукню. Пара виглядала дуже щасливою.

Ваш вчитель англійської мови та ваш вчитель фізкультури одружуються,

– написала під публікацією Свіфт.

Крім того, Тейлор вже показала обручка з великим овальним діамантом у золотій оправі.

Що відомо про стосунки Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі?

Про роман між співачкою та 34-річним гравцем команди "Канзас-Сіті Чіфс" заговорили восени 2023-го, коли їх вперше помітили разом у нью-йоркському ресторані Nobu – пара ніжно трималася за руки.

Згодом закохані перестали ховатися від публіки. Тейлор регулярно з'являлася на матчах Келсі, підтримуючи його поруч із друзями та рідними. Водночас Тревіс неодноразово був присутнім на концертах артистки.