Эрика Колесниченко представит Украину на Детском Евровидении: о чем ее песня "Не колыбельная"

В эти выходные Украина выбрала представительницу на "Детское Евровидение-2026". Ею стала 11-летняя Эрика Колесниченко, победившая в национальном отборе с песней "Не колискова".

О чем трек юной певицы, с которым она вскоре выступит на международной сцене, – рассказываем далее в материале 24 Канала.

"Не колыбельная" несет в себе особый посыл – она призывает слушателей не бояться быть собой, верить в собственные силы и смело двигаться вперед. Трек сочетает в себе элементы мюзикла и K-pop, благодаря чему звучит динамично и современно.

Автором музыки и текста стала продюсер Национального отбора на Детское Евровидение Светлана Тарабарова.

Эрика Колесниченко – "Не колыбельная": смотрите видео онлайн

Текст песни "Не колыбельная"

I, I had a dream

Where people were free and happy

A dream, a cherished dream

Where every heart was beating gladly

Then morning came, it's time to play the game

Почуй мене і зі мною літай

Wake up, this song's not a lullaby

Not a lullaby

La-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la, not a lullaby

Не колискова, бо від мінору всі втомились

Не просто пісня – маніфест мого життя

Так, це мистецтво, біль перетворюю на зорі

Гармонії шукаю під своє серцебиття

Wake up, прокидайся

Шукай свою хвилю, в собі не сумнівайся

Покажи, хто ти є, ми створені сяяти

Почуй мене і зі мною літай

Wake up, this song's not a lullaby

Хтось скаже: "Занадто"

Хтось скаже: "Смілива"

А я вірю в музику і в людей

Вони здатні на диво

Добавим, что уже 24 октября Эрика Колесниченко представит Украину на Детском Евровидении-2026 на Мальте. Конкурс состоится на площадке MFCC в поселке Та-Кали.

Кстати, в эти выходные определили и победителя нового сезона талант-шоу "Украина имеет талант".