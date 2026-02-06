Более 10 миллионов: Jerry Heil призналась, сколько они с alyona alyona потратили на Евровидение

В 2024 году Украину на Евровидении представляли певицы Jerry Heil и alyona alyona. Яна впервые рассказала, сколько им обошлось участие в мужнародном песенном конкурсе и кто это финансировал.

Подробности артистка раскрыла в интервью, которое вышло на ютуб-канале Рамины Эсхакзай.

Не пропустите В смелом полупрозрачном платье: Марго Робби удивила образом на премьере "Бурного перевала"

Выяснилось, что поездка Jerry Heil и alyona alyona на Евровидение-2024 стоила им около 300 тысяч долларов, что по текущему курсу равняется примерно 12,96 миллионов гривен. То есть каждая из артисток потратила примерно по 150 тысяч долларов.

Большую часть расходов певицы покрывали самостоятельно, однако часть средств предоставило Общественное вещание. Также артистки привлекали партнеров, которые помогли с финансированием участия в песенном конкурсе.

Интервью с Jerry Heil: смотрите видео онлайн

Что известно об участии Jerry Heil и alyona alyona в Евровидении-2024?