Накануне концерта во Львове Jerry Heil порадовала львовян и гостей города уличным перформансом. Прогуливаясь по центру, артистка исполнила несколько песен вместе с уличным музыкантом.

Видео такого импровизированного выступления Jerry Heil опубликовала на личной странице в инстаграме. Хотя этот осенний вечер был довольно холодным, однако исполнительница согрела публику своими песнями.

Что Jerry Heil пела на улице?

Львов невозможен без уличной музыки. Каждый вечер талантливые музыканты собираются в центре города, возле памятника Тарасу Шевченко, чтобы порадовать прохожих атмосферной музыкой. Так было и вечером 8 октября. Уличный музыкант Максим исполнял любимые песни, когда вдруг к нему подошли и попросили сыграть песню Jerry Heil – "С какого ты этажа неба?". Во время игры из толпы вышла исполнительница и вживую исполнила композицию, которая уже несколько месяцев вирусится в соцсетях.

После этого артистка спела Tereza&Maria, с которой представляла Украину на Евровидении-2024. Такой уличный перформанс изрядно понравился публике, поэтому видео оттуда быстро разлетелось по соцсетям.

Не умею проходить мимо уличной музыки. Когда-то сама играла в кафе! Спасибо талантливому музыканту, что позволил присоединиться на несколько минут. Немножко добавили громкости в центре Львова!

– написала Jerry Heil под сообщением в инстаграме.

Максим признается, что именно за столь неожиданные моменты он и обожает уличную музыку.

