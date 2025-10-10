Добавила немного громкости: Jerry Heil спела в центре Львова с уличным музыкантом
- Jerry Heil исполнила несколько песен вместе с уличным музыкантом в центре Львова, что быстро стало популярным в соцсетях.
Накануне концерта во Львове Jerry Heil порадовала львовян и гостей города уличным перформансом. Прогуливаясь по центру, артистка исполнила несколько песен вместе с уличным музыкантом.
Видео такого импровизированного выступления Jerry Heil опубликовала на личной странице в инстаграме. Хотя этот осенний вечер был довольно холодным, однако исполнительница согрела публику своими песнями.
Что Jerry Heil пела на улице?
Львов невозможен без уличной музыки. Каждый вечер талантливые музыканты собираются в центре города, возле памятника Тарасу Шевченко, чтобы порадовать прохожих атмосферной музыкой. Так было и вечером 8 октября. Уличный музыкант Максим исполнял любимые песни, когда вдруг к нему подошли и попросили сыграть песню Jerry Heil – "С какого ты этажа неба?". Во время игры из толпы вышла исполнительница и вживую исполнила композицию, которая уже несколько месяцев вирусится в соцсетях.
После этого артистка спела Tereza&Maria, с которой представляла Украину на Евровидении-2024. Такой уличный перформанс изрядно понравился публике, поэтому видео оттуда быстро разлетелось по соцсетям.
Не умею проходить мимо уличной музыки. Когда-то сама играла в кафе! Спасибо талантливому музыканту, что позволил присоединиться на несколько минут. Немножко добавили громкости в центре Львова!
– написала Jerry Heil под сообщением в инстаграме.
Максим признается, что именно за столь неожиданные моменты он и обожает уличную музыку.
Какие еще концерты осенью будут во Львове?
- 13, 14, 15 и 16 октября во Львовской опере в очередной раз выступит самый драйвовый хор "Гомон". Вместе с дирижером Вадимом Яценко вокалисты, которые изрядно полюбились украинцам, споют любимых песен.
- 24 октября в Malevich Concert Arena приедет творческий союз независимых украинских художников Phil it. Они впервые будут во Львове в полном составе, представляя новый EP "AMARA".
- 6 ноября в "Малевиче" выступит MELOVIN. Концерт состоится в рамках масштабного тура в честь 10-летия музыкальной деятельности артиста.