Напередодні концерту у Львові Jerry Heil потішила львів'ян і гостей міста вуличним перформансом. Прогулюючись центром, артистка виконала кілька пісень разом з вуличним музикантом.

Відео такого імпровізованого виступу Jerry Heil опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Хоч цей осінній вечір був доволі холодним, однак виконавиця зігріла публіку своїми піснями.

Що Jerry Heil співала на вулиці?

Львів неможливий без вуличної музики. Щовечора талановиті музиканти збираються в центрі міста, біля пам'ятника Тарасу Шевченку, щоб потішити перехожих атмосферною музикою. Так було і ввечері 8 жовтня. Вуличний музикант Максим виконував улюблені пісні, коли раптом до нього підійшли й попросили зіграти пісню Jerry Heil – "З якого ти поверху неба?". Під час гри з натовпу вийшла виконавиця й наживо виконала композицію, яка вже кілька місяців віруситься в соцмережах.

Після цього артистка заспівала Tereza&Maria, з якою представляла Україну на Євробаченні-2024. Такий вуличний перформанс неабияк сподобався публіці, тож відео звідти швидко розлетілось соцмережами.

Не вмію проходити повз вуличну музику. Колись сама грала в кафе! Дякую талановитому музиканту, що дозволив доєднатись на кілька хвилин. Трошки додали гучності в центрі Львова!

– написала Jerry Heil під дописом в інстаграмі.

Максим зізнається, що саме за такі несподівані моменти він й обожнює вуличну музику.

