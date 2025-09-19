Украинская певица Jerry Heil оказалась в центре скандала в соцсетях после своего нового поста. В нем артистка затронула тему психотерапии, однако ее слова вызвали неоднозначную реакцию.

После волны критики Яна извинилась перед фанами и объяснила, что именно имела в виду. Сообщает Show 24 со ссылкой на страницу Jerry Heil в Threads.

В посте исполнительница написала, что не видит смысла в обращении к психотерапевтам.

В чем прикол идти в терапию и платить кому-то за свои травмы? Я из семьи предпринимателей. Все, что меня не убивает, должно стать песней. Жизнь дала мне травму – я ее монетизирую. Неудачные отношения должны приносить вам роялти, уважаемые! (Чтобы если разбитое сердце кровоточит, можно было закрыть рану долларовой купюрой),

– написала певица.

Такое сравнение пользователи назвали некорректным и даже опасным, ведь оно преуменьшает важность психического здоровья. Люди отметили: психотерапия нужна не для того, чтобы "платить за травмы", а чтобы научиться их проживать, не переносить на других (в частности детей), а также не позволять прошлому управлять жизнью.

"Склеить из разбитого сердца песню можно, конечно. А терапия поможет тебе залечить трещины в груди, стать сильнее, идти дальше";

"Психическое здоровье важно и за ним важно так же следить, как и за болезнями сердца, костей, желудок и еще чего-либо".

Jerry Heil раскритиковали в Threads / Скриншоты из сети

Впрочем, были и те, кто поддержал позицию Jerry Heil. Сторонники отмечали, что ее пост – это своеобразный сарказм, в котором есть доля правды: сильные переживания действительно часто становятся основой для творчества.

"Так удачно написала пост с мастерски завуалированным сарказмом, что все побежали или хейтить или писать свое экспертное мнение. Талантливый человек, талантлив во всем";

"Яна, Вы невероятная, я восхищаюсь вами и вашим творчеством и полностью согласна с вашим постом. Поймут только творческие люди".

Jerry Heil поддержали в Threads / Скриншоты из сети

Как Jerry Heil отреагировала на хейт?

После сотни комментариев артистка сделала еще одно заявление. Она объяснила, что ее слова были самоиронией.

Надо совсем не иметь мозгов, чтобы публично осудить столь важную профессию. Извиняюсь искренне, если кому-то сделала этим постом неприятно,

– отметила певица.





Jerry Heil отреагировала на хейт / Скриншот с Threads

