Певец заявил, что его подставили и на фоне этого вспомнил продюсера Игоря Кондратюка. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

Интересно 17 лет борется с болезнью Лайма: как за это время изменилась американская модель Белла Хадид

Балан считает, что его выступление было специально испорчено – вокал в фонограмме якобы умышленно сделали то ниже, то выше. В результате он не прошел отбор.

Это вообще была "зашкварная" история. По сути, меня подставили... Это не ошибка – все могли сделать специально. Конечно, я не Паваротти, но и не что попало,

– отметил артист.

Игорь Балан признался, когда увидел свое выступление, запретил показывать его в эфире, но его все равно выпустили. Он добавил, что у проекта якобы была особенность: если на кастинг приходил неизвестный человек, его брали дальше, а вот известных исполнителей часто "рубили".

У "Х-Фактора" была своя фишка, особенно во времена, когда в жюри сидел Кондратюк: если на сцену выходил условный парикмахер или человек без имени – его могли пропустить дальше. А вот известных исполнителей часто "рубили". Я туда вообще не хотел идти, но меня уговорили. Они делали все, как хотели. Хорошо, что шоу закрыли, потому что подобные вещи случались постоянно,

– объяснил певец.

Игорь Балан на "Х-Фактор": смотрите видео онлайн

Коротко о "Х-Фактор" Это украинская адаптация британского шоу The X Factor, где участники проходили публичные кастинги, а судьбу их дальнейшего участия решали звездные судьи. В Украине проект выходил с 2010 до 2019 года.

Что известно об Игоре Балане и группе "Аква Вита"?