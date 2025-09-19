Два года назад звезда проходила курс лечения в течение 100 дней, а сегодня ее болезнь снова обострилась, пишет Show24.

Также читайте Как сегодня живет ведущая и актриса Даша Малахова, которая боролась с онкологией

До того, как девушке исполнилось 18 лет, у нее каждый день появлялось по несколько новых симптомов. К примеру, одними из них были: истощение, депрессия, проблемы с памятью, вниманием и сном, чрезмерная чувствительность к свету, боль в мышцах, суставах, лимфоузлах и тому подобное. С годами эти симптомы только усиливались.

Но на публике звезда никогда не показывала, что ее что-то беспокоит, или она имеет какие-то проблемы.

Белла Хадид в 2010 году на благотворительном концерте / Фото Getty images

Два года назад модель называла 15 лет своей жизни невидимым страданием, ведь хроническая инфекция и лечение смешанной инфекции негативно влияли на жизнь Беллы.

Белла Хадид в 2013 году / Фото Getty images

Но когда Хадид рассказала эту историю своим подписчикам, она заметила, что не хотела бы менять ничего.

Белла Хадид в 2023 году проходила 100 дней курса лечения / Фото из инстаграма модели

Я очень много за что быть благодарна, у меня так много перспектив в жизни, эти 100+ дней болезни Лайма, хроническая инфекция, лечение смешанной инфекции, почти 15 лет невидимого страдания – все это стоило того, если я, как на то воля Божья, буду иметь целую жизнь, чтобы распространять любовь из полной чаши, смогу впервые в жизни действительно быть собой,

– писала тогда звезда.

Белла Хадид в 2016 году / Фото Getty images

Знаменитость благодарила своих близких за поддержку, а особенно – маме. Добавим, что в 2012 году диагноз болезнь Лайма поставили матери и брату модели.

Белла Хадид в 2023 году / Фото Getty images

А на днях Белла снова опубликовала фото с больничной койки. Оказалось, что у нее обострилась болезнь. Она извинилась, что вынуждена "исчезать" таким образом. На фотографиях можно увидеть, что звезда уставшая, ей проводят много процедур, чтобы улучшить самочувствие.

Белла Хадид оказалась на больничной койке / Фото из инстаграма модели

Поклонники и друзья пожелали Белле здоровья и напомнили, что все ее любят.

Какие заболевания диагностированы у других звезд?