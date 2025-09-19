Два роки тому зірка проходила курс лікування упродовж 100 днів, а сьогодні її хвороба знову загострилась, пише Show24.
До того, як дівчині виповнилось 18 років, у неї кожного дня з'являлось по декілька нових симптомів. До прикладу, одними з них були: виснаження, депресія, проблеми з пам'яттю, увагою і сном, надмірна чутливість до світла, біль у м'язах, суглобах, лімфовузлах тощо. З роками ці симптоми лише посилювались.
Та на публіці зірка ніколи не показувала, що її щось турбує, чи вона має якісь проблеми.
Два роки тому модель називала 15 років свого життя невидимим стражданням, адже хронічна інфекція та лікування змішаної інфекції негативно впливали на життя Белли.
Та коли Хадід розповіла цю історію своїм підписникам, вона зауважила, що не хотіла б міняти нічого.
Я маю дуже багато за що бути вдячна, в мене так багато перспектив у житті, ці 100+ днів хвороби Лайма, хронічна інфекція, лікування змішаної інфекції, майже 15 років невидимого страждання – усе це було того варте, якщо я, як на те воля Божа, матиму ціле життя, щоби поширювати любов із повної чаші, зможу вперше в житті справді бути собою,
– писала тоді зірка.
Знаменитість дякувала своїм близьким за підтримку, а особливо – мамі. Додамо, що у 2012 році діагноз хвороба Лайма поставили матері й брату моделі.
А цими днями Белла знову опублікувала фото з лікарняного ліжка. Виявилось, що у неї загострилась хвороба. Вона перепросила, що змушена "зникати" у такий спосіб. На світлинах можна побачити, що зірка втомлена, їй проводять багато процедур, щоб покращити самопочуття.
Шанувальника та друзі побажали Беллі здоров'я й нагадали, що всі її люблять.
Які захворювання діагностовано в інших зірок?
- Селін Діон має синдром м'язової скутості, що вважається рідкісним неврологічним захворюванням. Шлях до встановлення правильного діагнозу виявився довгим і складним.
- Багато років тому фронтмену гурту Imagine Dragons діагностували автоімунне захворювання – хвороба Бехтерєва (запальне захворювання суглобів і хребта). Однак зараз музиканту вдалось увійти у ремісію.
- У 2023 році Брюсу Віллісу поставили важкий діагноз – лобово-скронева деменція. Перші симптоми цієї хвороби почали проявлятися ще у 2022 році.
- Селена Гомез хворіє на автоімунну хворобу – червоний вовчак. У 2017 році співачка перенесла операцію з трансплантації нирки. На жаль, хвороба вплинула на те, що зірка не зможе мати дітей.