Два роки тому зірка проходила курс лікування упродовж 100 днів, а сьогодні її хвороба знову загострилась, пише Show24.

Також читайте Як сьогодні живе ведуча та акторка Даша Малахова, яка боролась з онкологією

До того, як дівчині виповнилось 18 років, у неї кожного дня з'являлось по декілька нових симптомів. До прикладу, одними з них були: виснаження, депресія, проблеми з пам'яттю, увагою і сном, надмірна чутливість до світла, біль у м'язах, суглобах, лімфовузлах тощо. З роками ці симптоми лише посилювались.

Та на публіці зірка ніколи не показувала, що її щось турбує, чи вона має якісь проблеми.

Белла Хадід у 2010 році на благодійному концерті / Фото Getty images

Два роки тому модель називала 15 років свого життя невидимим стражданням, адже хронічна інфекція та лікування змішаної інфекції негативно впливали на життя Белли.

Белла Хадід у 2013 році / Фото Getty images

Та коли Хадід розповіла цю історію своїм підписникам, вона зауважила, що не хотіла б міняти нічого.

Белла Хадід у 2023 році проходила 100 днів курсу лікування / Фото з інстаграму моделі

Я маю дуже багато за що бути вдячна, в мене так багато перспектив у житті, ці 100+ днів хвороби Лайма, хронічна інфекція, лікування змішаної інфекції, майже 15 років невидимого страждання – усе це було того варте, якщо я, як на те воля Божа, матиму ціле життя, щоби поширювати любов із повної чаші, зможу вперше в житті справді бути собою,

– писала тоді зірка.

Белла Хадід у 2016 році / Фото Getty images

Знаменитість дякувала своїм близьким за підтримку, а особливо – мамі. Додамо, що у 2012 році діагноз хвороба Лайма поставили матері й брату моделі.

Белла Хадід у 2023 році / Фото Getty images

А цими днями Белла знову опублікувала фото з лікарняного ліжка. Виявилось, що у неї загострилась хвороба. Вона перепросила, що змушена "зникати" у такий спосіб. На світлинах можна побачити, що зірка втомлена, їй проводять багато процедур, щоб покращити самопочуття.

Белла Хадід опинилась на лікарняному ліжку / Фото з інстаграму моделі

Шанувальника та друзі побажали Беллі здоров'я й нагадали, що всі її люблять.

Які захворювання діагностовано в інших зірок?