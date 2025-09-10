Даша – донька засновника театру на Подолі, цікаво, що саме там жінка робила перші кроки у своїй кар'єрі. Чимало ролей принесли їй успіх, а деякі з них навіть стали успішними за кордоном. Що відомо про кар'єру Малахової, як склалось особисте життя і де вона зараз, читайте в матеріалі Show24.

Телевізійна та акторська кар'єри

У списку ролей Малахової є чимало успішних, які шанувальники акторки точно мають пам'ятати: Дездемона в "Отелло" Шекспіра, Мірандоліна в "Трактирниці" Гольдоні, а також участь у виставах за творами Лесі Українки, Чехова та Лорки.

На телебаченні Даша стала популярною завдяки кулінарній програмі "Картата Потата". Згодом була обличчям проєкту "Школа смачного життя".

Сьогодні жінка є засновницею кулінарної школи "Картата Потата".

Кулінарна школа Даші Малахової / Скриншот з інстаграму

Три кохання Даші Малахової

Першим чоловіком телеведучої став британець. Пара навіть відкрила спільний заклад В Уельсі під назвою Martin's Kitchen. Та у 2004 році Даша була вимушена повернутись до України через хворобу матері.

На Батьківщині акторка познайомилась з продюсером з Угорщини Чабою Бакошем. Та і ця історія кохання виявилась нестандартною. Даша повернулась до Уельсу, але вже там зрозуміла, що її серце належить Чабі, тому розлучилась з першим коханим.

Від угорського продюсера ведуча народила двох дітей – Матяш і Олівер.

Даша Малахова з синами / Фото з інстаграму зірки

Та у 2014 році Малахова розійшлась з чоловіком. Через три роки зірка вийшла заміж за Сергія Сулиму. Пара час від часу публікує щасливі світлини разом.

Даша Малахова з чоловіком / Фото з інстаграму ведучої

Де зараз Даша Малахова?

Жінка живе та працює в Україні. Окрім кулінарної школи, є ще й засновницею приватної загальноосвітньої школи та благодійного фонду.

Приватна школа Даші Малахової / Скриншот з інстаграму

Жінка також не полишила акторської кар'єри. У березні цього року Малахова у тексті-привітання Яніни Соколової зазначила, що їй теж діагностували рак, як і подрузі.

Даша Малахова розповіла, що їй діагностували онкологію / Скриншот із фейсбуку

Більше на цю тему зірка не висловлювалась. Також не відомо, який тип онкології їй діагностували та чи вдалось подолати недугу.

