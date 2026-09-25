Jerry Heil и Святослав Вакарчук презентовали совместный трек и атмосферный клип к нему

Jerry Heil и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые записали совместный дуэт. Их песня получила название "Две весны".

Вместе с треком артисты представили лирик-видео, снятое в студии звукозаписи. Оно уже доступно на YouTube-каналах Jerry Heil и ОЕ.

Над композицией музыканты начали работать еще в 2024 году. Именно тогда Jerry Heil предложила Вакарчуку записать совместную песню. Однако работа над ней затянулась на несколько лет – артисты возвращались к композиции, меняли ее звучание и искали вариант, который устраивал бы их обоих.

Jerry Heil объяснила, что они со Святославом Вакарчуком не хотели создавать просто очередной трек. Вместо этого стремились записать песню, которая не утратит актуальности со временем.

"Две весны" – это песня о любви, которая не исчезает, несмотря на расстояние, время и невозможность быть рядом.

Она посвящается всем, кто вынужден любить на расстоянии, всем тем, кто не смог выдержать это расстояние, и особенно – всем, кто из последних сил любит, не сдается и верит, что скоро наступит тот день,

– отметила Jerry Heil.

Святослав Вакарчук & Jerry Heil – "Две весны": смотрите видео онлайн

Что интересно, Jerry Heil со Святославом Вакарчуком связывает давняя история. Она началась еще в 2016 году, когда Jerry Heil была YouTube-блогером и записывала каверы. Тогда Вакарчук обратил внимание на ее исполнение песен "Океана Эльзы" из альбома "Без границ" и поделился видео в своих соцсетях.

Святослав Вакарчук отреагировал на каверы Jerry Heil /Скриншот из сети

После этого они начали переписываться: Jerry Heil присылала музыканту свои первые демозаписи, а он давал ей свои комментарии.

Кстати, "Две весны" – не первая совместная работа артистов. В 2024 году Jerry Heil вместе с KOLA, YAKTAK и SHUMEI присоединилась к новой версии песни "Тот день", выпущенной к 30-летию "Океана Эльзы".

Добавим, что недавно певица Злата Огневич выпустила англоязычный трек, над которым работала более года.